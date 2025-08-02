Ünlü Oyuncu Evleniyor!
Son dönemin popüler oyuncularından Sıla Türkoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Ata Ayyıldız ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem oluyor.
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Uzun süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisiyle mutluluk pozlarını zaman zaman takipçileriyle de paylaşıyor.
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Birlikte sık sık seyahat eden ünlü çiftin yeni rotası İtalya oldu.
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Tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, bugün sevgilisiyle birlikte Como Gölü'ne gitti.
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COMO GÖLÜ'NDE EVLİLİK TEKLİFİ Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla Türkoğlu'na teknede evlenme teklif etti. Ardından kendisine "evet" diyen ünlü oyuncuyu yüzüğü ve çiçeğiyle paylaştı.
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Beyazlar içindeki ünlü çiftin, evlilik yolunda ilk adımı attıklarını duyurdukları mutluluk karesi büyük ilgi gördü.
2 Ağustos 2025