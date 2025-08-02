Ünlü Oyuncu Evleniyor!

COMO GÖLÜ'NDE EVLİLİK TEKLİFİ Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla Türkoğlu'na teknede evlenme teklif etti. Ardından kendisine "evet" diyen ünlü oyuncuyu yüzüğü ve çiçeğiyle paylaştı.

Birlikte sık sık seyahat eden ünlü çiftin yeni rotası İtalya oldu.

Uzun süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisiyle mutluluk pozlarını zaman zaman takipçileriyle de paylaşıyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem oluyor.

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