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Fahriye Evcen Tatilde: Monaco'dan Yeni Kareler

Birkaç gün önce eşi Burak Özçivit ile Monaco'ya giden Fahriye Evcen, burada verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

  1. Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

    Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

  2. Oğulları Karan ile Kerem'le ilgilenen ve sosyal medya paylaşımları gündem olan ünlü oyuncu, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

    Oğulları Karan ile Kerem'le ilgilenen ve sosyal medya paylaşımları gündem olan ünlü oyuncu, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

  3. Birkaç gün önce Burak Özçivit ile Monaco'ya giden Fahriye Evcen, burada çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

    Birkaç gün önce Burak Özçivit ile Monaco'ya giden Fahriye Evcen, burada çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

  4. Manzaraya karşı poz veren 39 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımına mavi kalp emojisi ekledi.

    Manzaraya karşı poz veren 39 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımına mavi kalp emojisi ekledi.

  5. Fahriye Evcen'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve "Çok güzelsin", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.

    Fahriye Evcen'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve "Çok güzelsin", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.

2 Ağustos 2025