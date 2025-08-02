Fahriye Evcen Tatilde: Monaco'dan Yeni Kareler
Birkaç gün önce eşi Burak Özçivit ile Monaco'ya giden Fahriye Evcen, burada verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
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Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
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Oğulları Karan ile Kerem'le ilgilenen ve sosyal medya paylaşımları gündem olan ünlü oyuncu, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.
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Birkaç gün önce Burak Özçivit ile Monaco'ya giden Fahriye Evcen, burada çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
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Manzaraya karşı poz veren 39 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımına mavi kalp emojisi ekledi.
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Fahriye Evcen'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve "Çok güzelsin", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.
2 Ağustos 2025