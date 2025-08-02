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İphone 17 Ne Zaman Çıkacak?

İşte Apple tarafından beklenen çıkış tarihi

  1. iPhone 17 çıkış tarihi, teknoloji tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Her yıl yeni iPhone modeliyle gündeme gelen Apple, iPhone 17 ile birlikte oldukça iddialı bir çıkış yapmayı planlıyor. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak?

    iPhone 17 çıkış tarihi, teknoloji tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Her yıl yeni iPhone modeliyle gündeme gelen Apple, iPhone 17 ile birlikte oldukça iddialı bir çıkış yapmayı planlıyor. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak?

  2. İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER? Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17?nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İşte öne çıkan bazı beklentiler: Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.

    İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER? Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17?nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İşte öne çıkan bazı beklentiler: Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.

  3. İPHONE 17 FİYATI NE KADAR OLACAK? iPhone 17 serisinin iPhone 16 serisiyle aynı fiyata sahip olup olmayacağını henüz duymadık. Çoğu söylenti, "Plus" modelinin yerini, serideki fiyatını da yükseltecek olan yeni süper ince "Air" modelinin alacağını öne sürüyor: iPhone 17 : 6,27 inç LTPO ekran, A19/8GB/128GB (799 $) iPhone 17 Air : 6,65 inç LTPO ekran, A19/8GB/128GB (899 $) iPhone 17 Pro : 6,27 inç LTPO ekran, A19 Pro/12 GB/256 GB (1.099 $) iPhone 17 Pro Max : 6,86 inç LTPO ekran, A19 Pro/12 GB/256 GB (1.199 $) Bu, iPhone'un genel fiyatlarında önemli bir artış anlamına gelecek; Pro modeli 100 dolar artacak ve Plus modelinin yerini Pro Max'ten 100 dolar daha pahalı bir model alacak.

    İPHONE 17 FİYATI NE KADAR OLACAK? iPhone 17 serisinin iPhone 16 serisiyle aynı fiyata sahip olup olmayacağını henüz duymadık. Çoğu söylenti, "Plus" modelinin yerini, serideki fiyatını da yükseltecek olan yeni süper ince "Air" modelinin alacağını öne sürüyor: iPhone 17 : 6,27 inç LTPO ekran, A19/8GB/128GB (799 $) iPhone 17 Air : 6,65 inç LTPO ekran, A19/8GB/128GB (899 $) iPhone 17 Pro : 6,27 inç LTPO ekran, A19 Pro/12 GB/256 GB (1.099 $) iPhone 17 Pro Max : 6,86 inç LTPO ekran, A19 Pro/12 GB/256 GB (1.199 $) Bu, iPhone'un genel fiyatlarında önemli bir artış anlamına gelecek; Pro modeli 100 dolar artacak ve Plus modelinin yerini Pro Max'ten 100 dolar daha pahalı bir model alacak.

  4. İPHONE 17 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? Genellikle ABD?de satışa sunulduktan bir hafta sonra Türkiye pazarına giren iPhone modelleri, iPhone 17 için de benzer bir takvim izleyebilir. Bu durumda, iPhone 17?nin Türkiye?de Eylül ayının son haftasında satışta olması bekleniyor.

    İPHONE 17 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? Genellikle ABD?de satışa sunulduktan bir hafta sonra Türkiye pazarına giren iPhone modelleri, iPhone 17 için de benzer bir takvim izleyebilir. Bu durumda, iPhone 17?nin Türkiye?de Eylül ayının son haftasında satışta olması bekleniyor.

2 Ağustos 2025