Yılmaz Vural'ın Milyonluk Malikanesi Hayran Bırakıyor: Sadece Salonunda...
Sadece salonunda...
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Bir zamanların eski futbolcuların Yılmaz Vural, günümüzde kariyerini teknik direktör olarak sürdürüyor. Teknik adam 2 katlı lüks malikanesiyse, görenleri hayran bırakıyor.
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Salonundan mutfağına, evinin her detayının ayrı ayrı düşünülüp dekore edildiği belli olan milyonluk malikane, sosyal medyanın da gündemine yerleşti.
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İşte Yılmaz Vural'ın İzmir Alaçatı'da bulunan 2 katlı lüks malikanesi!
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2 Ağustos 2025