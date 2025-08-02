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Yılmaz Vural'ın Milyonluk Malikanesi Hayran Bırakıyor: Sadece Salonunda...

Sadece salonunda...

  1. Bir zamanların eski futbolcuların Yılmaz Vural, günümüzde kariyerini teknik direktör olarak sürdürüyor. Teknik adam 2 katlı lüks malikanesiyse, görenleri hayran bırakıyor.

    Bir zamanların eski futbolcuların Yılmaz Vural, günümüzde kariyerini teknik direktör olarak sürdürüyor. Teknik adam 2 katlı lüks malikanesiyse, görenleri hayran bırakıyor.

  2. Salonundan mutfağına, evinin her detayının ayrı ayrı düşünülüp dekore edildiği belli olan milyonluk malikane, sosyal medyanın da gündemine yerleşti.

    Salonundan mutfağına, evinin her detayının ayrı ayrı düşünülüp dekore edildiği belli olan milyonluk malikane, sosyal medyanın da gündemine yerleşti.

  3. İşte Yılmaz Vural'ın İzmir Alaçatı'da bulunan 2 katlı lüks malikanesi!

    İşte Yılmaz Vural'ın İzmir Alaçatı'da bulunan 2 katlı lüks malikanesi!

2 Ağustos 2025