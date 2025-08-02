Yılmaz Vural'ın Milyonluk Malikanesi Hayran Bırakıyor: Sadece Salonunda...

Salonundan mutfağına, evinin her detayının ayrı ayrı düşünülüp dekore edildiği belli olan milyonluk malikane, sosyal medyanın da gündemine yerleşti.

Bir zamanların eski futbolcuların Yılmaz Vural, günümüzde kariyerini teknik direktör olarak sürdürüyor. Teknik adam 2 katlı lüks malikanesiyse, görenleri hayran bırakıyor.

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