7 Yaşın Altındaki Çocuklar Asla İçmemeli

135 bin kira uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü!
135 bin kira uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü!
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet uygulaması' açıklaması
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet uygulaması' açıklaması
Sahte diploma soruşturması: Depremde ölen avukatların yerine kayıt yapmışlar
Sahte diploma soruşturması: Depremde ölen avukatların yerine kayıt yapmışlar
'Kuğu' emojisiyle doktorların rüşvet iddiasında yeni gelişme
'Kuğu' emojisiyle doktorların rüşvet iddiasında yeni gelişme
MKE'den iş garantili dersliksiz okul: Mülakatlar başladı
MKE'den iş garantili dersliksiz okul: Mülakatlar başladı
GÜBİS: Zararlı Koku Giderici Tablet Satışı Yasaklandı
GÜBİS: Zararlı Koku Giderici Tablet Satışı Yasaklandı
Turizmin kalbinde ziyaretçi rekoru kırıldı
Turizmin kalbinde ziyaretçi rekoru kırıldı
Memur ve emeklisinin toplu sözleşme sürecinde takvim işliyor
Memur ve emeklisinin toplu sözleşme sürecinde takvim işliyor
2025 LGS Tercih Sonuçları Açıklandı
2025 LGS Tercih Sonuçları Açıklandı
Şimşek: Enflasyon 44 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi
Şimşek: Enflasyon 44 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi
Temmuzda Fiyatı Artan ve Düşen Ürünler Belli Oldu
Temmuzda Fiyatı Artan ve Düşen Ürünler Belli Oldu
EFT, havale ve nakit işlemlerinde yeni dönem
EFT, havale ve nakit işlemlerinde yeni dönem
Ev Sahibi ve Kiracılar İçin Zam Oranı Belli Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılar İçin Zam Oranı Belli Oldu
Yüzde 233 arttı... Elektrikli otomobilde ÖTV etkisi
Yüzde 233 arttı... Elektrikli otomobilde ÖTV etkisi
6 İlde 1 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 44 Gözaltı
6 İlde 1 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 44 Gözaltı
İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa Kırmızı Çizgimizdir
İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa Kırmızı Çizgimizdir
Çevreyi kirletenlere ceza yağdı: 6 ayda 2,6 milyar TL ceza kesildi
Çevreyi kirletenlere ceza yağdı: 6 ayda 2,6 milyar TL ceza kesildi
Beşir Atalay ismine yapılan müdahaleye bir tepki de Ali Yalçın'dan
Beşir Atalay ismine yapılan müdahaleye bir tepki de Ali Yalçın'dan
Bayraktar: Teknofest Mavi Vatan'da büyük bir sürprizimiz olacak
Bayraktar: Teknofest Mavi Vatan'da büyük bir sürprizimiz olacak
Milli Emlak: Sahte e-imza ile işlem yapılmasının önüne geçildi
Milli Emlak: Sahte e-imza ile işlem yapılmasının önüne geçildi
5 soruda sahte diploma soruşturması
5 soruda sahte diploma soruşturması
Plastik poşet yerine bez çanta satan marketlere yaptırım
Plastik poşet yerine bez çanta satan marketlere yaptırım
Son bir haftada 22 insan kaçakçısı tutuklandı
Son bir haftada 22 insan kaçakçısı tutuklandı
Okullarda forma zorunluluğu geri geliyor! Veliler çok mutlu
Okullarda forma zorunluluğu geri geliyor! Veliler çok mutlu
Bakan Tunç'tan Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ne ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ne ilişkin açıklama
Trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi
Trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi
Kargo Ayrım Sistemi ile 94 Milyon Gönderi Hızla Ayrıldı
Kargo Ayrım Sistemi ile 94 Milyon Gönderi Hızla Ayrıldı
Türkiye Genelinde 559 ADEM'den 60 Bin Kadın Faydalandı
Türkiye Genelinde 559 ADEM'den 60 Bin Kadın Faydalandı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 677 şüpheli yakalandı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 677 şüpheli yakalandı
36 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 102 Şüpheli Yakalandı
36 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 102 Şüpheli Yakalandı

7 Yaşın Altındaki Çocuklar Asla İçmemeli

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte soğuk içeceklere olan talep arttı.

  1. FSA tarafından yapılan açıklamada, özellikle gliserol içeren aromalı dondurulmuş içeceklerin 7 yaş altı çocuklardan kesinlikle uzak tutulması gerektiği vurgulandı.

    FSA tarafından yapılan açıklamada, özellikle gliserol içeren aromalı dondurulmuş içeceklerin 7 yaş altı çocuklardan kesinlikle uzak tutulması gerektiği vurgulandı.

  2. Mirror'da yer alan haberde, gliserol maddesinin çocuklarda mide bulantısı, baş ağrısı, hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü), şok ve bilinç kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği aktarıldı.

    Mirror'da yer alan haberde, gliserol maddesinin çocuklarda mide bulantısı, baş ağrısı, hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü), şok ve bilinç kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği aktarıldı.

  3. FSA, 10 yaş altındaki çocukların ise bu tür içeceklerden sadece 350 ml (yaklaşık bir kutu gazlı içecek kadar) tüketmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca ebeveynlere, ürün satın almadan önce içeriğinde gliserol olup olmadığını öğrenmeleri önerildi. Daha önce de uzmanlar, 8 yaş altı çocukların gliserol içeren buzlu içeceklerden uzak tutulması gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuştu.

    FSA, 10 yaş altındaki çocukların ise bu tür içeceklerden sadece 350 ml (yaklaşık bir kutu gazlı içecek kadar) tüketmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca ebeveynlere, ürün satın almadan önce içeriğinde gliserol olup olmadığını öğrenmeleri önerildi. Daha önce de uzmanlar, 8 yaş altı çocukların gliserol içeren buzlu içeceklerden uzak tutulması gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuştu.

  4. British Medical Journal (BMJ) tarafından yayımlanan bir araştırma, son altı yılda Birleşik Krallık ve İrlanda?da 2 ila 7 yaş aralığındaki 21 çocuğun, bu içecekleri tükettikten sonra acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Araştırmada, gliserol zehirlenme sendromu adı verilen bir durumun bu tür vakalarda yaygın görüldüğü tespit edildi. Gliserol, aromalı soğuk içeceklerde tam donmayı önlemek amacıyla kullanılan doğal bir tatlandırıcı olarak biliniyor. Ancak aşırı tüketimi; hipoglisemi, bilinç kaybı ve kanda asit birikimine yol açabiliyor.

    British Medical Journal (BMJ) tarafından yayımlanan bir araştırma, son altı yılda Birleşik Krallık ve İrlanda?da 2 ila 7 yaş aralığındaki 21 çocuğun, bu içecekleri tükettikten sonra acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Araştırmada, gliserol zehirlenme sendromu adı verilen bir durumun bu tür vakalarda yaygın görüldüğü tespit edildi. Gliserol, aromalı soğuk içeceklerde tam donmayı önlemek amacıyla kullanılan doğal bir tatlandırıcı olarak biliniyor. Ancak aşırı tüketimi; hipoglisemi, bilinç kaybı ve kanda asit birikimine yol açabiliyor.

4 Ağustos 2025