7 Yaşın Altındaki Çocuklar Asla İçmemeli
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte soğuk içeceklere olan talep arttı.
-
FSA tarafından yapılan açıklamada, özellikle gliserol içeren aromalı dondurulmuş içeceklerin 7 yaş altı çocuklardan kesinlikle uzak tutulması gerektiği vurgulandı.
-
Mirror'da yer alan haberde, gliserol maddesinin çocuklarda mide bulantısı, baş ağrısı, hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü), şok ve bilinç kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği aktarıldı.
-
FSA, 10 yaş altındaki çocukların ise bu tür içeceklerden sadece 350 ml (yaklaşık bir kutu gazlı içecek kadar) tüketmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca ebeveynlere, ürün satın almadan önce içeriğinde gliserol olup olmadığını öğrenmeleri önerildi. Daha önce de uzmanlar, 8 yaş altı çocukların gliserol içeren buzlu içeceklerden uzak tutulması gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuştu.
-
British Medical Journal (BMJ) tarafından yayımlanan bir araştırma, son altı yılda Birleşik Krallık ve İrlanda?da 2 ila 7 yaş aralığındaki 21 çocuğun, bu içecekleri tükettikten sonra acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Araştırmada, gliserol zehirlenme sendromu adı verilen bir durumun bu tür vakalarda yaygın görüldüğü tespit edildi. Gliserol, aromalı soğuk içeceklerde tam donmayı önlemek amacıyla kullanılan doğal bir tatlandırıcı olarak biliniyor. Ancak aşırı tüketimi; hipoglisemi, bilinç kaybı ve kanda asit birikimine yol açabiliyor.