7 Yaşın Altındaki Çocuklar Asla İçmemeli

British Medical Journal (BMJ) tarafından yayımlanan bir araştırma, son altı yılda Birleşik Krallık ve İrlanda?da 2 ila 7 yaş aralığındaki 21 çocuğun, bu içecekleri tükettikten sonra acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Araştırmada, gliserol zehirlenme sendromu adı verilen bir durumun bu tür vakalarda yaygın görüldüğü tespit edildi. Gliserol, aromalı soğuk içeceklerde tam donmayı önlemek amacıyla kullanılan doğal bir tatlandırıcı olarak biliniyor. Ancak aşırı tüketimi; hipoglisemi, bilinç kaybı ve kanda asit birikimine yol açabiliyor.