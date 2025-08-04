Bebek Heyecanı Yaşayan Ünlü Çiftler

Wilma Elles-Mehmet Şah Çelik Bir döneme damgasını vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde rol alan oyuncu Wilma Elles, şimdilerde dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Ünlü ismin bir oğlu olacak. Kerem Göğüş ile ilişkisinden Milat ve Melodi adında ikiz çocukları olan Elles'in 2022'den bu yana evli olduğu Mehmet Şah Çelik'ten de Manolya Tiara adında bir çocuğu daha bulunuyor.