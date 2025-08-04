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Bebek Heyecanı Yaşayan Ünlü Çiftler

Son dönemde birçok ünlü isimden peş peşe bebek müjdesi geldi. İşte anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftler...

  1. Ünlüler dünyasının sevilen çiftlerinden bazıları mutluluklarını bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor.

    Ünlüler dünyasının sevilen çiftlerinden bazıları mutluluklarını bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor.

  2. Zeynep Mayruk-Tolga Sarıtaş 27 Haziran 2024'te dünyaevine giren Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk bebek heyecanı yaşıyor. İlk kez anne baba olmaya hazırlanan ünlü çift, Ali adını verecekleri oğullarına kavuşmak için gün sayıyor.

    Zeynep Mayruk-Tolga Sarıtaş 27 Haziran 2024'te dünyaevine giren Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk bebek heyecanı yaşıyor. İlk kez anne baba olmaya hazırlanan ünlü çift, Ali adını verecekleri oğullarına kavuşmak için gün sayıyor.

  3. Meriç Aral-Serkan Keskin Uzun yıllardır süren mutlu beraberliklerini Eylül 2024'te nikahla taçlandıran oyuncu çift Meriç Aral ile Serkan Keskin de ilk kez anne baba olacak. İkili erkek bebek bekliyor.

    Meriç Aral-Serkan Keskin Uzun yıllardır süren mutlu beraberliklerini Eylül 2024'te nikahla taçlandıran oyuncu çift Meriç Aral ile Serkan Keskin de ilk kez anne baba olacak. İkili erkek bebek bekliyor.

  4. Ahmet-Çağla Gizem Kural Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural, 2023'te nikah masasına oturmuştu. Mutlulukları süren ünlü çift, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden ikilinin bir oğlu daha olacak.

    Ahmet-Çağla Gizem Kural Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural, 2023'te nikah masasına oturmuştu. Mutlulukları süren ünlü çift, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden ikilinin bir oğlu daha olacak.

  5. Başak Gümülcinelioğlu-Çağrı Çıtanak 2022 yılından bu yana mutlu evlilikleri süren Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak ilk kez anne baba olmaya hazırlanıyor. Ünlü çiftin bir oğlu olacak.

    Başak Gümülcinelioğlu-Çağrı Çıtanak 2022 yılından bu yana mutlu evlilikleri süren Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak ilk kez anne baba olmaya hazırlanıyor. Ünlü çiftin bir oğlu olacak.

  6. İrem Helvacıoğlu-Ural Kaspar Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz, Yürek Çıkmazı gibi projelerde rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturmuştu. Mutluluklarını bebekle taçlandıran ünlü çift, kızlarına kavuşmak için gün sayıyor.

    İrem Helvacıoğlu-Ural Kaspar Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz, Yürek Çıkmazı gibi projelerde rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturmuştu. Mutluluklarını bebekle taçlandıran ünlü çift, kızlarına kavuşmak için gün sayıyor.

  7. Emre-Gizem Karayel Gizem Demirci ile mutlu evliliği süren ve bir oğlu olan Emre Karayel, şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. İkinci kez erkek çocuk bekleyen ünlü çift, oğullarına Cihan Volkan ismini vereceklerini açıkladı.

    Emre-Gizem Karayel Gizem Demirci ile mutlu evliliği süren ve bir oğlu olan Emre Karayel, şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. İkinci kez erkek çocuk bekleyen ünlü çift, oğullarına Cihan Volkan ismini vereceklerini açıkladı.

  8. Wilma Elles-Mehmet Şah Çelik Bir döneme damgasını vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde rol alan oyuncu Wilma Elles, şimdilerde dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Ünlü ismin bir oğlu olacak. Kerem Göğüş ile ilişkisinden Milat ve Melodi adında ikiz çocukları olan Elles'in 2022'den bu yana evli olduğu Mehmet Şah Çelik'ten de Manolya Tiara adında bir çocuğu daha bulunuyor.

    Wilma Elles-Mehmet Şah Çelik Bir döneme damgasını vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde rol alan oyuncu Wilma Elles, şimdilerde dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Ünlü ismin bir oğlu olacak. Kerem Göğüş ile ilişkisinden Milat ve Melodi adında ikiz çocukları olan Elles'in 2022'den bu yana evli olduğu Mehmet Şah Çelik'ten de Manolya Tiara adında bir çocuğu daha bulunuyor.

  9. Beste Kökdemir-Fazlı Erdinç Çatak Kısa bir süre önce Fazlı Erdinç Çatak ile evlenen Beste Kökdemir, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Ünlü çift, kısa bir süre önce erkek bebek beklediklerini müjdeledi.

    Beste Kökdemir-Fazlı Erdinç Çatak Kısa bir süre önce Fazlı Erdinç Çatak ile evlenen Beste Kökdemir, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Ünlü çift, kısa bir süre önce erkek bebek beklediklerini müjdeledi.

4 Ağustos 2025