Yerli Sosyal Medya Next Sosyal Nasıl Kullanılır?
Next Sosyal üyelik ve giriş adımları
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Next Sosyal kayıt ve giriş aşamaları araştırılıyor. Platformda entegre ''T3AI'' yapay zeka botu ile çok dilli içerik ve hızlı yanıtlar da yer alıyor. Veri gizliliğine öncelik veren Next Sosyal, iOS, Android ve Web üzerinden kullanılabiliyor. Küresel anlamda da öne çıkan bir sosyal medya platformu olmayı hedefleyen Next Sosyal nedir, nasıl üye olunur?
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NEXT SOSYAL NEDİR? Teknofest girişimcileri tarafından geliştirilen Next Sosyal, yerli ve Milli sosyal medya platformudur. Uygulamada metinler, görseller ve videolar paylaşılabiliyor. X'in alternatifi olarak hazırlandı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanıcılar platformda kullanabiliyor.
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NEXT SOSYAL NASIL ÜYE OLUNUR? Uygulama iOS, Android ve Web üzerinden kolaylıkla kullanılabiliyor. Kullanıcılar uygulamayı Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsi olarak indirebiliyor. Next Sosyal indikten sonra ve Web üzerinden girişte ''Giriş Yap'' seçeneği tıklanır ve Teknofest Sosyal sunucusu seçilir ''T3 SSO ile Devam Et'' tercihi tıklanır. Gelen ekranda ''Kayıt Ol'' butonu seçilir, formu doldurup ''Hesap Oluştur'' denir. Telefone gelen SMS kodu ile doğrulama yapılır.
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NEXT SOSYAL GİRİŞ EKRANI Next Sosyal'da hesap oluşturduktan sonra ''Giriş Yap'' denir. Teknofest Sosyal sunucusu seçilir, ''T3 SSO ile Devam Et'' denir. Bilgileri girdikten sonra işlem tamam. İçerik paylaşımı "Gönderi Oluştur" alanından metin, görsel, video ya da bağlantı paylaşabilirsiniz. Paylaşımlarınıza etiket (#) ekleyerek daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz.