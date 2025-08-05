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LGS Boş Kontenjanlar Ve Taban Puan Nasıl Öğrenilir?

e-Okul lise boş kontenjanları sorgulama

  1. LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından istedikleri okula yerleşemeyen ya da nakil döneminde tercihlerini güncellemek isteyen öğrenciler için boş kontenjan bilgileri erişime açıldı. Boş kalan kontenjanlar ve yeni taban puanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden yayımlanıyor. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor. DOLULUK ORANI YÜZDE 95,57 Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın 191 bin 159'u öğrencilerce tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,57 olarak gerçekleşti.

    LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından istedikleri okula yerleşemeyen ya da nakil döneminde tercihlerini güncellemek isteyen öğrenciler için boş kontenjan bilgileri erişime açıldı. Boş kalan kontenjanlar ve yeni taban puanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden yayımlanıyor. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor. DOLULUK ORANI YÜZDE 95,57 Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın 191 bin 159'u öğrencilerce tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,57 olarak gerçekleşti.

  2. NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İlk nakil dönemi, yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 4?6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 8 Ağustos 2025?te açıklanacak. 2. nakil başvuru dönemi, 8?12 Ağustos 2025 olarak belirlendi ve yerleştirme sonuçları 14 Ağustos 2025?te ilan edilecek.

    NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İlk nakil dönemi, yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 4?6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 8 Ağustos 2025?te açıklanacak. 2. nakil başvuru dönemi, 8?12 Ağustos 2025 olarak belirlendi ve yerleştirme sonuçları 14 Ağustos 2025?te ilan edilecek.

  3. E-OKUL LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA 2025 LGS boş kontenjan ve taban puan bilgileri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebilir. Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilir: e-Okul.meb.gov.tr adresine giriş yapılır. "Yerleştirme Sonuçları ve Nakil Tercihleri" sekmesi seçilir. Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası girilerek sisteme erişim sağlanır. Açılan sayfada okulların güncel boş kontenjan bilgileri ve taban puanları listelenir.

    E-OKUL LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA 2025 LGS boş kontenjan ve taban puan bilgileri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebilir. Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilir: e-Okul.meb.gov.tr adresine giriş yapılır. "Yerleştirme Sonuçları ve Nakil Tercihleri" sekmesi seçilir. Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası girilerek sisteme erişim sağlanır. Açılan sayfada okulların güncel boş kontenjan bilgileri ve taban puanları listelenir.

  4. BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN YAYIMLANIR? Boş kontenjanlar, her nakil döneminin başında ve sonunda güncellenerek yayımlanır. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin MEB?in resmi sayfasını ve e-Okul sistemini düzenli olarak kontrol etmeleri önerilir.

    BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN YAYIMLANIR? Boş kontenjanlar, her nakil döneminin başında ve sonunda güncellenerek yayımlanır. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin MEB?in resmi sayfasını ve e-Okul sistemini düzenli olarak kontrol etmeleri önerilir.

5 Ağustos 2025