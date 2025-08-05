LGS Boş Kontenjanlar Ve Taban Puan Nasıl Öğrenilir?

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından istedikleri okula yerleşemeyen ya da nakil döneminde tercihlerini güncellemek isteyen öğrenciler için boş kontenjan bilgileri erişime açıldı. Boş kalan kontenjanlar ve yeni taban puanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden yayımlanıyor. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor. DOLULUK ORANI YÜZDE 95,57 Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın 191 bin 159'u öğrencilerce tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,57 olarak gerçekleşti.