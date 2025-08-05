Yatak Odanızdaki 3 Zehirli Eşya

ODA SPREYLERİ GİZLİ TEHLİKE SAÇIYOR İkinci olarak, sentetik içerikli oda spreylerinin uyku alanlarında kullanılmaması gerektiğini söyleyen Dr. Sethi, bu ürünlerin ftalatlar ve uçucu organik bileşikler (VOC) içerdiğini, bu maddelerin ise solunum problemleri, hormonal bozukluklar ve doğurganlık sorunları ile ilişkilendirildiğini ifade etti. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), bu kimyasalların kısa vadede baş dönmesi, baş ağrısı, dikkat dağınıklığı ve görme bozukluklarına neden olabileceğini, uzun vadede ise kalp, akciğer ve üreme sağlığı üzerinde ciddi riskler taşıdığını bildiriyor. Dr. Sethi, oda kokuları yerine doğal uçucu yağlar gibi bitkisel alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor.