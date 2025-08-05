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Yatak Odanızdaki 3 Zehirli Eşya

Yatak odasında yaygın olarak kullanılan bazı eşyalar sağlık için ciddi risk oluşturuyor.

  1. ABD?de görev yapan Harvard mezunu gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, yatak odalarında yaygın olarak bulunan ve ciddi sağlık riskleri taşıyan üç tehlikeli maddeye dikkat çekti. Dr. Sethi, Instagram?daki hesabından paylaştığı ve 2,1 milyon izlenme ile 34 binin üzerinde beğeni alan videosunda; eski yastıklar, sentetik oda spreyleri ve eski yatakların sağlık açısından ciddi tehdit oluşturduğunu açıkladı.

    ABD?de görev yapan Harvard mezunu gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, yatak odalarında yaygın olarak bulunan ve ciddi sağlık riskleri taşıyan üç tehlikeli maddeye dikkat çekti. Dr. Sethi, Instagram?daki hesabından paylaştığı ve 2,1 milyon izlenme ile 34 binin üzerinde beğeni alan videosunda; eski yastıklar, sentetik oda spreyleri ve eski yatakların sağlık açısından ciddi tehdit oluşturduğunu açıkladı.

  2. ESKİ YASTIKLAR ALERJEN YUVASI DailMail'de yer alan habere göre; Dr. Sethi, uzun süre kullanılan yastıkların zamanla toz akarları, ter ve alerjenleri biriktirdiğini belirterek, bu durumun özellikle astım gibi solunum yolu hastalıklarını tetikleyebileceğine dikkat çekti. Yapılan araştırmalar, gözle görülmeyen bu minik canlıların genellikle yastıklarda çoğaldığını ve güçlü alerjenler arasında yer aldığını gösteriyor. ?Eğer yastığınız bir-iki yıldan eskiyse, onu değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir,? diyen Dr. Sethi, yastıkların düzenli olarak yenilenmesinin sağlık açısından önem taşıdığını vurguladı.

    ESKİ YASTIKLAR ALERJEN YUVASI DailMail'de yer alan habere göre; Dr. Sethi, uzun süre kullanılan yastıkların zamanla toz akarları, ter ve alerjenleri biriktirdiğini belirterek, bu durumun özellikle astım gibi solunum yolu hastalıklarını tetikleyebileceğine dikkat çekti. Yapılan araştırmalar, gözle görülmeyen bu minik canlıların genellikle yastıklarda çoğaldığını ve güçlü alerjenler arasında yer aldığını gösteriyor. ?Eğer yastığınız bir-iki yıldan eskiyse, onu değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir,? diyen Dr. Sethi, yastıkların düzenli olarak yenilenmesinin sağlık açısından önem taşıdığını vurguladı.

  3. ODA SPREYLERİ GİZLİ TEHLİKE SAÇIYOR İkinci olarak, sentetik içerikli oda spreylerinin uyku alanlarında kullanılmaması gerektiğini söyleyen Dr. Sethi, bu ürünlerin ftalatlar ve uçucu organik bileşikler (VOC) içerdiğini, bu maddelerin ise solunum problemleri, hormonal bozukluklar ve doğurganlık sorunları ile ilişkilendirildiğini ifade etti. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), bu kimyasalların kısa vadede baş dönmesi, baş ağrısı, dikkat dağınıklığı ve görme bozukluklarına neden olabileceğini, uzun vadede ise kalp, akciğer ve üreme sağlığı üzerinde ciddi riskler taşıdığını bildiriyor. Dr. Sethi, oda kokuları yerine doğal uçucu yağlar gibi bitkisel alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor.

    ODA SPREYLERİ GİZLİ TEHLİKE SAÇIYOR İkinci olarak, sentetik içerikli oda spreylerinin uyku alanlarında kullanılmaması gerektiğini söyleyen Dr. Sethi, bu ürünlerin ftalatlar ve uçucu organik bileşikler (VOC) içerdiğini, bu maddelerin ise solunum problemleri, hormonal bozukluklar ve doğurganlık sorunları ile ilişkilendirildiğini ifade etti. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), bu kimyasalların kısa vadede baş dönmesi, baş ağrısı, dikkat dağınıklığı ve görme bozukluklarına neden olabileceğini, uzun vadede ise kalp, akciğer ve üreme sağlığı üzerinde ciddi riskler taşıdığını bildiriyor. Dr. Sethi, oda kokuları yerine doğal uçucu yağlar gibi bitkisel alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor.

  4. ESKİ YATAKLAR UYKU KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR Dr. Sethi'nin üçüncü uyarısı ise 7 ila 10 yıldan uzun süredir kullanılan yataklara yönelik. Eski yatakların zamanla destekleyici özelliğini kaybettiğini ve bu durumun uyku kalitesini olumsuz etkileyerek kronik sırt ağrılarına neden olabileceğini belirtti. 2023 yılında yapılan bir araştırma da, yıllar içinde sertliğini yitiren yatakların bel ağrısıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koymuştu.

    ESKİ YATAKLAR UYKU KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR Dr. Sethi'nin üçüncü uyarısı ise 7 ila 10 yıldan uzun süredir kullanılan yataklara yönelik. Eski yatakların zamanla destekleyici özelliğini kaybettiğini ve bu durumun uyku kalitesini olumsuz etkileyerek kronik sırt ağrılarına neden olabileceğini belirtti. 2023 yılında yapılan bir araştırma da, yıllar içinde sertliğini yitiren yatakların bel ağrısıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koymuştu.

  5. Dr. Sethi?nin paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar önerileri ciddiye alırken, bazıları ise yastıklarını yıllardır değiştirmediklerini itiraf etti.

    Dr. Sethi?nin paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar önerileri ciddiye alırken, bazıları ise yastıklarını yıllardır değiştirmediklerini itiraf etti.

  6. Bir kullanıcı, ?Benim yastıklar 10 yıllık? yorumunu yaparken, bir diğeri ?Yastıklar için iki yıl mı? Hadi canım, benimkiler çok daha eski? ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcı ise, ?Sürekli yastık değiştirmek çevreye büyük zarar verir? görüşünü dile getirdi. Ancak birçok kişi, gizli tehlikeler konusunda farkındalık yarattığı için Dr. Sethi?ye teşekkür etti.

    Bir kullanıcı, ?Benim yastıklar 10 yıllık? yorumunu yaparken, bir diğeri ?Yastıklar için iki yıl mı? Hadi canım, benimkiler çok daha eski? ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcı ise, ?Sürekli yastık değiştirmek çevreye büyük zarar verir? görüşünü dile getirdi. Ancak birçok kişi, gizli tehlikeler konusunda farkındalık yarattığı için Dr. Sethi?ye teşekkür etti.

5 Ağustos 2025