Ünlüler Tatilde

PELİN KARAHAN Tatil için Yunan adalarından Leros'u tercih eden Pelin Karahan, tatil pozlarını "Leros günlükleri" notuyla yayınladı.

URAZ KAYGILAROĞLU Eski Eşi Melis İşiten ve kızı Ada ile birlikte tatilin tadını çıkaran Uraz Kaygılaroğlu, keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

AFRA SARAÇOĞLU Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu, güneşlendiği anları "Güneş gözlüğümü sabahın 6'sında takıyorum" diye yayınladı.

MELİS İŞİTEN Kızı Ada ve eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte Bozburan'a giden Melis İşiten, tatil pozunu "Bir noktada fotoğraflarım çekildi. Sakinledim, akşama paylaşırım" notuyla paylaştı.

PELİN AKİL Birkaç ay önce Anıl Altan ile yollarını ayırdığını açıklayan Pelin Akil, tatilin tadını çıkarıyor. Ünlü oyuncu, güneşlendiği anı "Merhaba" notuyla paylaştı.

Yaz tatilini fırsat bilen ünlüler yorgunluk atmaya devam ediyor. Deniz ve güneşin tadını çıkaran isimlerden Uraz Kaygılaroğlu, tatilde eski eşi Melis İşiten'le bir araya geldi.

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