Ünlüler Tatilde
Magazin dünyasının tanınmış isimleri, yazın gelmesiyle tatile çıktı.
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Yaz tatilini fırsat bilen ünlüler yorgunluk atmaya devam ediyor. Deniz ve güneşin tadını çıkaran isimlerden Uraz Kaygılaroğlu, tatilde eski eşi Melis İşiten'le bir araya geldi.
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PELİN AKİL Birkaç ay önce Anıl Altan ile yollarını ayırdığını açıklayan Pelin Akil, tatilin tadını çıkarıyor. Ünlü oyuncu, güneşlendiği anı "Merhaba" notuyla paylaştı.
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MELİS İŞİTEN Kızı Ada ve eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte Bozburan'a giden Melis İşiten, tatil pozunu "Bir noktada fotoğraflarım çekildi. Sakinledim, akşama paylaşırım" notuyla paylaştı.
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AFRA SARAÇOĞLU Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu, güneşlendiği anları "Güneş gözlüğümü sabahın 6'sında takıyorum" diye yayınladı.
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URAZ KAYGILAROĞLU Eski Eşi Melis İşiten ve kızı Ada ile birlikte tatilin tadını çıkaran Uraz Kaygılaroğlu, keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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PELİN KARAHAN Tatil için Yunan adalarından Leros'u tercih eden Pelin Karahan, tatil pozlarını "Leros günlükleri" notuyla yayınladı.