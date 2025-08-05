Gençler Bu Mesleklere Yöneldi!
Türkiye'de en çok kazandıran meslekler
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Boğaziçi Enstitüsü?nün yaptığı araştırma sonucunda Türkiye'nin en çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu.
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Üniversite tercih döneminin başlamasıyla birlikte birçok genç, hayallerini gerçekleştirecek bölümleri seçmek istiyor. Ancak son yapılan araştırmaya göre, gençlerin tercihlerini giderek daha fazla maddi kazançlara göre şekillendirdiği ve ekonomik koşulları ön planda tuttuğu gözlemleniyor.
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Bu süreçte Boğaziçi Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, Türkiye?de en çok kazandıran meslekleri ve bu mesleklerin ortalama maaşlarını ortaya koydu.
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TÜRKİYE'D EN ÇOK KAZANDIRAN 10 MESLEK
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Yönetim Danışmanlığı: 192.000 TL
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Petrol Mühendisliği: 204.00 TL
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Mali Müşavirlik: 216.000 TL
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Doktorluk: 228.000 TL
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Eczacılık: 242.000 TL
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Avukatlık: 264.000 TL
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Sigorta Uzmanlığı: 270.000 TL
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Yazılım Mühendisliği: 348.000 TL
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Pilotluk: 350.000 TL
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Noterlik: 456.000 TL