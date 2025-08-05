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Gençler Bu Mesleklere Yöneldi!

Türkiye'de en çok kazandıran meslekler

  1. Boğaziçi Enstitüsü?nün yaptığı araştırma sonucunda Türkiye'nin en çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu.

    Boğaziçi Enstitüsü?nün yaptığı araştırma sonucunda Türkiye'nin en çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu.

  2. Üniversite tercih döneminin başlamasıyla birlikte birçok genç, hayallerini gerçekleştirecek bölümleri seçmek istiyor. Ancak son yapılan araştırmaya göre, gençlerin tercihlerini giderek daha fazla maddi kazançlara göre şekillendirdiği ve ekonomik koşulları ön planda tuttuğu gözlemleniyor.

    Üniversite tercih döneminin başlamasıyla birlikte birçok genç, hayallerini gerçekleştirecek bölümleri seçmek istiyor. Ancak son yapılan araştırmaya göre, gençlerin tercihlerini giderek daha fazla maddi kazançlara göre şekillendirdiği ve ekonomik koşulları ön planda tuttuğu gözlemleniyor.

  3. Bu süreçte Boğaziçi Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, Türkiye?de en çok kazandıran meslekleri ve bu mesleklerin ortalama maaşlarını ortaya koydu.

    Bu süreçte Boğaziçi Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, Türkiye?de en çok kazandıran meslekleri ve bu mesleklerin ortalama maaşlarını ortaya koydu.

  4. TÜRKİYE'D EN ÇOK KAZANDIRAN 10 MESLEK

    TÜRKİYE'D EN ÇOK KAZANDIRAN 10 MESLEK

  5. Yönetim Danışmanlığı: 192.000 TL

    Yönetim Danışmanlığı: 192.000 TL

  6. Petrol Mühendisliği: 204.00 TL

    Petrol Mühendisliği: 204.00 TL

  7. Mali Müşavirlik: 216.000 TL

    Mali Müşavirlik: 216.000 TL

  8. Doktorluk: 228.000 TL

    Doktorluk: 228.000 TL

  9. Eczacılık: 242.000 TL

    Eczacılık: 242.000 TL

  10. Avukatlık: 264.000 TL

    Avukatlık: 264.000 TL

  11. Sigorta Uzmanlığı: 270.000 TL

    Sigorta Uzmanlığı: 270.000 TL

  12. Yazılım Mühendisliği: 348.000 TL

    Yazılım Mühendisliği: 348.000 TL

  13. Pilotluk: 350.000 TL

    Pilotluk: 350.000 TL

  14. Noterlik: 456.000 TL

    Noterlik: 456.000 TL

5 Ağustos 2025