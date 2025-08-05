Gençler Bu Mesleklere Yöneldi!

Üniversite tercih döneminin başlamasıyla birlikte birçok genç, hayallerini gerçekleştirecek bölümleri seçmek istiyor. Ancak son yapılan araştırmaya göre, gençlerin tercihlerini giderek daha fazla maddi kazançlara göre şekillendirdiği ve ekonomik koşulları ön planda tuttuğu gözlemleniyor.