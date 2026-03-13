Ünlü İsimden Ağlatan İbrahim Tatlıses İtirafı
En zor günümde hayatımı kurtardı!
Türk sinemasının sevilen ismi Şehnaz Dilan, hayatının en zor dönemlerinden birini yıllar sonra ilk kez anlattı. Lösemi tedavisi gören oğlu için büyük bir mücadele verdiğini söyleyen Dilan, en zor gününde yanında olan yakın dostu İbrahim Tatlıses'i de unutmadı. Tatlıses'e minnettarlığını dile getiren usta oyuncu, "Bakmayın bağırdığına çağırdığına gerçekten merhametlidir" dedi.
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Şehnaz Dilan, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.
Şimdilerde 65 yaşında olan ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hayatının en zor dönemlerini ilk kez paylaşan Dilan'ın samimi açıklamaları sevenlerini duygulandırdı.
Oğlunun lösemi tedavisi gördüğünü ve uzun bir süre hastanede tedavi gördüğünü söyleyen usta sanatçı, hem maddi hem de manevi açıdan çok ağır şeyler yaşadığını dile getirdi.
Yaşadığı stres ve çaresizliğin kendi sağlığını da etkilediğini sözlerine ekleyen Dilan, o süreç için "hayatımın en zor dönemi" ifadelerini kullandı.
İBRAHİM TATLISES İTİRAFI GÜNDEM OLDU: DERDİMİ HERKESE DE SÖYLEYEMEDİM
"8 ay kadar LÖSANTE'de kaldık. Devlet üç aya kadar yardımcı oluyor. Ben yine çalıştım, ara veremedim. Derdimi herkese de söylemedim" diyen Dilan, en büyük destekçisinin ise usta sanatçı İbrahim Tatlıses olduğunu itiraf etti.
ÖLÜYORUM DEDİM HEMEN KOŞTU"
Tatlıses'in kendisi için çok özel bir dost olduğunu belirten Dilan, şöyle konuştu:
"Ben ölüyorum dedim. Hemen arabayı gönderdi. Buraya geldik, 'Ne gerekiyor?' dedi. Söyleyemedim? O an ne lazımsa sadece onu söyledim. Senet yapalım dedim, kabul etmedi."
"BANA ADETA HIZIR GİBİ YETİŞTİ"
Usta sanatçının merhametli bir yönü olduğuna da dikkat çeken Dilan, "Bakmayın bağırdığına çağırdığına? Gerçekten merhametlidir. O gün bana adeta hızır gibi yetişti. Gerçekten ölümden döndüm" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu, lösemi teşhisi konulan oğlunun 2020 yılında ilik nakli olduğunu ve tedavi sürecinin devam ettiğini, ilaç masraflarını karşılamakta zaman zaman zorlandığını söyledi.