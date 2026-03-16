Hazine'nin kasası şubatta doldu: Gelirler yüzde 87 arttı!
Bayramda Sahte Baklava Tuzağı!

Uzmanlar uyardı: Baklava alırken sakın kanmayın

    Ramazan bayramının olmazsa olmazı baklavayı satın alırken uzmanlar sahtesine denk geleceğiniz konusunda uyarıda bulunuyor. Bazı fırsatçıların merdiven altı yaptıkları ucuz baklavaya koydukları malzemeler herkesi şaşırtıyor. Peki, sahte baklava nasıl anlaşılır? Bayramda sahte baklava tuzağına düşmemek için ne yapmalı ? İşte dikkat çeken uyarılar:

    Ramazan bayramında bayrama özel hazırlıkta sofraya konulacak misafirlere ikram edilecek baklavaların sırf maliyetini düşürmek için yapılan işlemler herkesi şoke etti. Baklava ustaları, piyasada merdiven altında üretim yapan ve sırf ucuz olsun diye farklı malzemeler koyan üreticiler konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu. 

    Her sene yapılan bayram ziyaretlerinin olmazsa olmaz tatlısı baklavayı tepsi tepsi sipariş ederken fıstıklı baklava yerine maydonoz ve ıspanaklı baklava diye satın alabilirsiniz. Baklava ustaları ise merdiven altı diye tabir edilen ucuz baklavadaki oyunları bir bir gözler önüne serdi. 

    Ucuz baklavalardaki hileleri gün yüzüne çıkaran uzman isimlerin anlattıkları şaşkına çevirdi. Son yapılan fiyat araştırmasına göre bir tepsi fıstıklı baklava 3 kilo 300 gram yaklaşık bin lirayı buluyor. Cevizli baklava da 600 lirayı bulmakta.

    Cevizli ve fıstıklı baklavadaki oyunların insanın cebine hitap ettiğini ancak ağız tadını ve insan sağlığını da olumsuz etkilediğini söyleyen 52 yıllık geçmişe sahip Hacı Hasan Oğulları Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aktaş, "Kaliteli baklava kaliteli yerlerden fiyatına bakılmadan alınır. Kaliteli bir fıstıklı baklavanın kilosu en az 1500 ile 2500 ile arasında değişir.

    Kaliteli fıstık, tereyağı ve Gaziantep ununun birleşmesi bunun altına olamaz. 200 ile 500 lira arasında değişen ucuz fıstıklı baklavalar olduğunu duyuyoruz. 

    AMAN DİKKAT: FISTIK YERİNE ÖĞÜTÜLMÜŞ MAYDONOZ!

    Bunların nasıl verildiğini artık birçoğumuz öğrendi. Fıstık yerine öğütülmüş maydanoz, ıspanak veya gıda boyası ile boyanmış yer fıstığı koyuluyor. Bu hilebazlar, bir kısmına 1.100 lira kilosu olan fıstıktan katarken, bir kısmına ise dediğimiz gibi ıspanak, maydanoz ve yer fıstığı koyuyor. Bir kilo fıstığa, 3 kilo bu diğer yan ürünlerden koyulduğunda baklavayı 200-500 liraya da satsanız kurtarır" açıklamasında bulundu.

    Sağlık açısından da önemli olduğunu ifade eden Aktaş, "Pahalı bulunduğunda en azından yarım kilo veya 250 gram alınmalı.

    Ağız tadı ile yenilmelidir. Fıstıklı baklavanın uzaktan bile kokusu gelmektedir. Uyanık olalım. Ucuz baklava olmaz. Biz yaptığımız baklavanın arkasında durduğumuz için 5 kıta 50 ülkeye Bursa'dan baklava gönderiyoruz. Baklava ile yatıp baklava ile kalkıyoruz" dedi.

16 Mart 2026