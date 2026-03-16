Bayramda Sahte Baklava Tuzağı!

AMAN DİKKAT: FISTIK YERİNE ÖĞÜTÜLMÜŞ MAYDONOZ!

Bunların nasıl verildiğini artık birçoğumuz öğrendi. Fıstık yerine öğütülmüş maydanoz, ıspanak veya gıda boyası ile boyanmış yer fıstığı koyuluyor. Bu hilebazlar, bir kısmına 1.100 lira kilosu olan fıstıktan katarken, bir kısmına ise dediğimiz gibi ıspanak, maydanoz ve yer fıstığı koyuyor. Bir kilo fıstığa, 3 kilo bu diğer yan ürünlerden koyulduğunda baklavayı 200-500 liraya da satsanız kurtarır" açıklamasında bulundu.