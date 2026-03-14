İftardan Hemen Sonra Çay Ve Kahve İçenler Dikkat!
Ramazan'da çay ve kahve ne zaman içilmeli?
Ramazan ayında iftar sonrası birçoğumuz hemen çay veya kahve tüketmek istiyoruz. Ancak uzmanlar iftardan hemen sonra tüketilen çay ve kahvenin sağlığı olumsuz etkileyebileceğine dair açıklamalarda bulundu. Ramazan'da çay ve kahve ne zaman içilmeli?
Hemen hemen her evde iftardan sonra ya kahve ya da çay hazırdır. Ancak uzmanlar tardan hemen sonra içilen çay ve kahvenin vücutta neden olduğu olumsuz durumları sıralayarak çay tiryakilerini uyarıyor.
İçerdikleri kafein maddesi kana hızla karıştığından kan yapıcı hücrelerin oluşumunu etkiler. Bu da ani tansiyon düşmesine yol açabilir ayrıca kansızlığa bağlı kalp çarpıntısı riski de artar.
Özellikle iftardan hemen sonra tüketilen kahve ve türleri mide ve bağırsakların hızla çalışmasına neden olabilir. Bu iyi gibi görünen bir durum olsa da aslında sağlık açısından tehlikelidir. Tüm gün açlıkla beraber tüketilen yemeklerin vücuttan hemen atılması gerekli olan vitamin ve minerallerden yararlanma oranını düşürür.
Kronik hastalığı olan ancak oruç tutmasında sakınca olmayan kişilerin bu iki içecekten iftar sonrası uzak durmasında fayda var. Bu hastalar iftar sonrası genellikle bol su ve ilaçlarını alarak vücutlarının dinlenmelerini sağlamalı.
Ayrıca çay ya da kahve tüketiminin fazla olması, su içmenin önüne geçer. İftar ve sahur arası yeterli miktarda su tüketilmediğinde ise böbrekler olumsuz etkilenir. İşlevselliğini kaybeden böbrekler idrar yolunda ve mesanesinde hasar almasına neden olur.
Uzmanlar çay ve kahve tüketimi için en sağlıklı zamanın iftardan bir saat sonra olduğunu vurguluyor. Bir saat sonra içilen çay kahve yukarıda sayılan hiçbir olumsuz duruma neden olmaz.
Çünkü tüketilen besinler bir saat içinde vücuda karışır. Bunun akabinde içildiğinde vücut fonksiyonları daha sağlıklı çalışır. İftardan bir ya da bir buçuk saat sonra içilen çay, kahve gibi kafeinli içecekler sinir hücrelerine fayda sağlar. Ayrıca uzmanlar çay ve kahvenin şekersiz olmasını tavsiye eder.