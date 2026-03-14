'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 442 bin lira ceza
500 Bin TL'lik Soruya Ramak Kala Verdiği Cevapla Olay Oldu!

yarışmacı, 500 bin TL'lik soruya adım kala soruya verdiği yanıtla geceye damgasını vurdu.

    ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Geçtiğimiz akşam yarışmaya katılan Doruk Sözen isimli yarışmacı, 500 bin TL'lik soruya adım kala soruya verdiği yanıtla geceye damgasını vurdu.

    Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta olduğu gibi bu hafta da heyecan dolu dakikalara ev sahipliği yaptı.

    Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümü mezunu olan 27 yaşındaki yarışmacı Doruk, ilk soruları hızlıca yanıtlayarak yarışmaya başarılı bir şekilde başlangıç yaptı.

  300 BİN TL DEĞERİNDEKİ SORUYU AÇTIRDI

    Sorulara verdiği doğru cevaplar ile 300 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan Doruk Sözen, izleyicileri ekrana kitledi.

    Soğuk kanlı ve kendinden emin bir performans sergileyen genç yarışmacı, 300 bin TL'lik soruda takıldı.

  TÜRK DİL KURUMU SORUSU ÇIKTI

    Yarışmacının ter dökmesine sebep olan soru ise şöyleydi: "Bozayı kelimesi Türk Dil Kurumu kurallarına göre, hangi seçenekte hecelerine doğru şekilde ayrılmıştır?"

    Önceki sorularda joker haklarını bitiren yarışmacı, şıklar arasında kararsız kalınca riske girmemek adına yarışmadan çekilme kararı aldı.

    Sözen, sunucu Oktay Kaynarca'nın "Peki cevap verseydin hangi cevabı verirdin?" sorusuna ise "C şıkkı" yanıtını verdi.

    Sorunun doğru cevabının açılmasıyla birlikte yarışmacı Doruk Sözen derin bir nefes aldı. Sözen, eğer riske girip C şıkkında ısrar etseydi, verdiği yanlış cevap yüzünden yarışmadan sadece 50 bin TL alarak ayrılacaktı.

    Ancak yarışmacı mantıklı olan kararı verip yarışmadan çekilmek isteyince 200 bin TL alarak yarışmaya veda etti. 

14 Mart 2026