'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 442 bin lira ceza
Bu Yemekler Kimin?

Türkiye ve Yunanistan?ın ortak lezzetleri kavganın fitilini ateşlendi

  Fenomen gastronomi rehberi TasteAtlas, Türkiye ve Yunanistan?ın ortak mutfak kültürüne dikkat çeken yeni bir liste paylaştı. Lokmadan revaniye, cacıktan döner kebaba kadar uzanan listede, iki ülke arasındaki ortak lezzetler derlendi. Ancak listede yalnızca lezzetler değil neredeyse isimler de aynı...

  2. <strong>Dünya mutfaklarını mercek altına alan fenomen gastronomi platformu TasteAtlas, bu kez 'en iyiler' listesiyle değil Türkiye ve Yunanistan mutfağında yer alan benzer yemekleri gösteren dikkat çekici bir görselle adından söz ettirdi.</strong>

  3. <strong>Türkiye ve Yunanistan'ın da sahiplik iddia ettiği geleneksel lezzetleri "Sharing is Caring" başlığıyla bir araya getiren platform, ortak kültürel mirası gözler önüne sermeyi hedefledi.</strong>

  4. <strong>Ege ve Akdeniz coğrafyasındaki ortak kültürel mirası mutfaklara yansıtan listede yemeklerin isimlerinin de bu denli benzer olması Türk-Yunan kavgasının fitilini ateşledi.</strong>

  5. <p><span><strong>"BU TATLAR ULUSLARIN ÖTESİNE GEÇEN ORTAK MİRASI YANSITIR"</strong></span></p> <p><strong>TasteAtlas, paylaştığı listeye ilişkin şu açıklamalara yer verdi:</strong></p> <p><strong>"Yemek, köklerimizin sınırlarımızın düşündürdüğünden çok daha fazla iç içe geçtiğini gösteren eşsiz bir yoldur. Bu yemeklerin her biri yerel bir dokunuş ya da farklı bir isim taşısa da hepsi yüzyıllar süren kültürel alışverişten doğan ortak ve zengin bir geçmişi paylaşır. İster Gyros deyin ister Döner, ister Tzatziki deyin ister Cacık? Bu tatlar, ulusların ve dillerin ötesine geçen ortak bir mirası yansıtır. Sonuçta yemek masası, bizi ayıranlardan çok bizi birleştiren şeylerin ne kadar lezzetli olduğunu fark ettiğimiz en iyi yerdir."</strong></p>

  6. İşte, o liste...<br><strong>Loukoumades - Lokma</strong>

    İşte, o liste...
  7. <strong>Revani - Revani</strong>

  8. <strong>Yaprak Sarması - Dolmades</strong>

  9. <strong>Köfte - Keftedakia</strong>

  10. <strong>Kokoreç - Kokoretsi</strong>

  11. <strong>Pide ekmek - Pita</strong>

  12. <strong>Cacık - Tzatziki</strong>

  13. <strong>Tarama - Taramosalata</strong>

  14. <strong>Patlıcan salatası - Melitzanosalata</strong>

  15. <strong>Şiş kebap - Souvlaki</strong>

  16. <strong>Döner kebap - Gyros</strong>

14 Mart 2026