Bayramda Nakit İhtiyacı Olan Dikkat
Faizsiz kredi limiti 150 bin TL'ye çıktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 12 Mart tarihli toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasının ardından, bankacılık sektöründe dikkatler yeniden kredi ürünlerine yöneldi. Karar metninde küresel piyasalardaki gelişmeler ve enerji fiyatlarına işaret edilirken, nisan ayında alınacak kararın enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmelere bağlı olacağı vurgulandı. Bu gelişmelerin ardından bankalar özellikle kısa vadeli ve faizsiz finansman seçeneklerini öne çıkararak müşteri kazanımını hızlandırdı.
YENİ MÜŞTERİYE ÖZEL FAİZSİZ FİNANSMAN YARIŞI
Bankaların sunduğu kampanyalar incelendiğinde, faizsiz kredi imkanlarının çoğunlukla sınırlı vadelerle ve belirli tutarlarda sunulduğu görülüyor. Buna rağmen toplam finansman tutarı, farklı ürünlerin birleşimiyle ciddi seviyelere ulaşıyor.
İŞ BANKASI: 55 BİN TL'YE KADAR DESTEK
İş Bankası, yeni müşterilere yönelik kampanyasında 3 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans sunuyor. Buna ek olarak, 1 ay vadeli 30 bin TL'ye kadar ek hesap limiti tanımlanıyor. Böylece toplamda 55 bin TL'lik bir finansman imkanı sağlanıyor.
QNB: 85 BİN TL'YE KADAR FAİZSİZ SEÇENEK
QNB, kampanyası kapsamında 3 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisi ile 25 bin TL taksitli nakit avansı bir arada sunuyor. Böylece toplamda 85 bin TL'ye kadar faizsiz finansman imkanı sağlanıyor.
DENİZBANK: 90 BİN TL'LİK ÜST LİMİT
DenizBank, yeni müşterilere 3 ay vadeli 65 bin TL faizsiz kredi imkanı tanırken, buna ek olarak 25 bin TL taksitli nakit avans sunuyor. Toplam finansman tutarı 90 bin TL'ye kadar çıkıyor.
ALBARAKA: 150 BİN TL'YE VARAN TOPLAM FİNANSMAN
Albaraka'nın sunduğu kampanyada ise toplam tutar dikkat çekiyor. Banka, 50 bin TL finansmanın yanı sıra, 100 bin TL'ye kadar kredi kartı harcamasını 6 taksitle ve vade farkı olmadan sunuyor. Böylece toplamda 150 bin TL'ye kadar faizsiz finansman imkanı sağlanıyor.
KISA VADELİ VE ŞARTLI KAMPANYALARA DİKKAT
Faizsiz kredi kampanyaları cazip görünse de, çoğu ürünün kısa vadeli olduğu ve yalnızca yeni müşteriler için geçerli olduğu dikkat çekiyor. Ayrıca bazı kampanyalarda kredi notu, gelir durumu ve bankacılık ürünlerinin aktif kullanımı gibi şartlar aranabiliyor.
FAİZSİZ KREDİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER: 10 SORU 10 CEVAP
1. FAİZSİZ KREDİ NEDİR?
Faizsiz kredi, bankanın belirli bir süre ve tutar için faiz işletmeden sunduğu finansmandır. Genellikle kampanya kapsamında ve sınırlı vadeyle verilir.
2. GERÇEKTEN MALİYET YOK MU?
Faiz olmaz ama bazen dosya masrafı, kart aidatı ya da sigorta gibi ek kalemler olabilir."Sıfır faiz"her zaman"sıfır maliyet" anlamına gelmez.
3. KİMLER FAYDALANABİLİR?
Çoğunlukla yeni müşteri olanlar yararlanabilir. Bankalar bu kampanyaları müşteri kazanmak için kullanır.
4. VADE SÜRELERİ NE KADAR?
Genelde kısa vadelidir. En sık görülen süreler 1 ila 3 ay arasıdır. Bazı bankalar sınırlı tutarlar için 12 aya kadar uzatabilir.
5. EN FAZLA NE KADAR KREDİ ALINABİLİR?
Bankaya göre değişir. Kampanyalarda toplam finansman (kredi + nakit avans + ek hesap) 150 bin TL'ye kadar çıkabilir.
6. KREDİ NOTU ÖNEMLİ Mİ?
Evet, hem de oldukça. Faizsiz olsa bile banka risk almak istemez. Düşük kredi notu başvurunun reddedilmesine neden olabilir.
7. BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Mobil bankacılık uygulamaları üzerinden ya da şubelerden hızlıca başvuru yapılabilir. Çoğu kampanya dijital kanallara yönlendirir.
8. NAKİT AVANS İLE KREDİ FARKI NEDİR?
Nakit avans kredi kartı limitinden kullanılır ve genelde daha kısa vadeli olur. İhtiyaç kredisi ise ayrı bir ürün ve daha planlı geri ödeme sunar.
9. GECİKME OLURSA NE OLUR?
Faizsiz avantaj anında ortadan kalkar. Gecikme durumunda yüksek gecikme faizi devreye girer ve maliyet hızla artar.
10. BU KAMPANYALAR NEDEN YAPILIYOR?
Basit: müşteri kazanımı. Bankalar sizi sisteme dahil etmek, kart kullandırmak ve uzun vadede farklı ürünler satmak ister.