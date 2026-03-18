Bayramda Nakit İhtiyacı Olan Dikkat

FAİZSİZ KREDİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER: 10 SORU 10 CEVAP

1. FAİZSİZ KREDİ NEDİR?

Faizsiz kredi, bankanın belirli bir süre ve tutar için faiz işletmeden sunduğu finansmandır. Genellikle kampanya kapsamında ve sınırlı vadeyle verilir.

2. GERÇEKTEN MALİYET YOK MU?

Faiz olmaz ama bazen dosya masrafı, kart aidatı ya da sigorta gibi ek kalemler olabilir."Sıfır faiz"her zaman"sıfır maliyet" anlamına gelmez.

3. KİMLER FAYDALANABİLİR?

Çoğunlukla yeni müşteri olanlar yararlanabilir. Bankalar bu kampanyaları müşteri kazanmak için kullanır.

4. VADE SÜRELERİ NE KADAR?

Genelde kısa vadelidir. En sık görülen süreler 1 ila 3 ay arasıdır. Bazı bankalar sınırlı tutarlar için 12 aya kadar uzatabilir.

5. EN FAZLA NE KADAR KREDİ ALINABİLİR?

Bankaya göre değişir. Kampanyalarda toplam finansman (kredi + nakit avans + ek hesap) 150 bin TL'ye kadar çıkabilir.