Ava Yaman'ın Doğal Hali Gündem Oldu
Taşacak Bu Deniz dizisinin başrol oyuncusu Ava Yaman, 18 Mart tarihinde katıldığı iftar davetindeki doğal ve salaş tarzıyla sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Popüler oyuncu Ava Yaman, 18 Mart akşamı düzenlenen bir iftar yemeğinde tercih ettiği doğal görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya platformlarındaki yorumlara yansıyan tartışmalarda, Yaman'ın sıfır makyaj ve günlük kıyafet tercihi hem büyük beğeni topladı hem de sert eleştirilerin hedefi oldu.
ELEŞTİRİLER VE BEĞENİLER KARŞI KARŞIYA
Ava Yaman, rol aldığı yapımlardaki şık ve özenli halinin aksine, iftar davetine oldukça sade bir kombinle katıldı. 18 Mart tarihli fotoğrafların yayılmasıyla birlikte dijital platformlarda "doğallık" ve "bakımsızlık" ekseninde bir tartışma başladı. Bir kesim kullanıcı, davetin ciddiyetine uygun olmayan "salaş" bir tercih yapıldığını savunurken; diğer kesim ise ekran yüzlerinin her an kusursuz görünmek zorunda olmadığını vurgulayarak Yaman'ın cesaretini takdir etti.
SOSYAL MEDYADAN GELEN SERT ELEŞTİRİLER
İftar davetine değil de pazara gider gibi gelmiş, hiç yakışmamış."
"Ekran yüzüsün, insanların karşısına bu kadar bakımsız çıkmaya hakkın yok."
"Doğallık başka, özensizlik başka resmen davete saygısızlık bu kıyafetler."
"Yataktan kalktığı gibi gelmiş sanırım"
"Ünlülerin bu çabasız şıklık ayağına iyice salmalarından gına geldi."
SOSYAL MEDYADAN GELEN OLUMLU ELEŞTİRİLER
"Sonunda filtresiz, botokssuz, gerçek bir yüz gördük; helal olsun bu özgüvene."
"İftar davetine abiye elbiseyle, ağır makyajla gitmekten çok daha samimi bir hareket."
"Kadın zaten güzel, boyaya badanaya ihtiyacı yok ki. Doğal hali bebek gibi."
"Sektördeki 'mükemmel görünme' baskısına harika bir cevap olmuş, bayıldım bu salaşlığa."
"İşte gerçek Eleni! Rol icabı değil, her haliyle doğal ve içimizden biri."
"Makyaj yapmayınca yaşın ne kadar küçülmüş, resmen tazelenmişsin."