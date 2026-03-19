Pınar Deniz Reddetti, Burcu Biricik...
Kıvanç Tatlıtuğ'a partner bulunamıyor!
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü oynayacağı Dönence dizisi, henüz yayın hayatına başlamadan gündem oldu.
Dijital platformda yayınlanması beklenen Dönence'de partner krizi yaşanıyor.
İlk olarak dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri olarak Pınar Deniz ile anlaşma sağlandı. Deniz, Nuri Bilge Ceylan'ın yeni film teklifini kabul etmek için Dönence ekibinden ayrıldı.
Hemen sonrasında Pınar Deniz'in yerine Burcu Biricik'e teklif gitti.
Ancak Burcu Biricik de Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri olma teklifini geri çevirdi.
Bir diğer yandan Pınar Deniz'in, devam etseydi diziden bölüm başına 3 milyon TL alacağı konuşulmuştu.
Kıvanç Tatlıtuğ ise bölüm başına 4 milyon TL kazanacak.