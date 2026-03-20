Ünlü İsimler Böyle Zayıfladı, Deyip İfşaladı

Demet Akalın zayıflayan ünlü isimleri topa tuttu
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son dönemlerde "hızlı zayıflama" süreçleriyle adından söz ettiren ünlü isimlere ateş püskürdü. Ünlü isimlerin kısa sürede verdikleri kiloların ardından gelen "diyet ve spor" açıklamalarının inandırıcı olmadığını söyleyen Akalın, "Hepsi iğneyle zayıfladı" diyerek sert çıkışta bulundu.
Dobra ve dikkat çeken açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu kez sıkı bir spor ve diyet rutiniyle zayıfladıklarını iddia eden ünlü isimleri topa tuttu.
'Diyet yapıyorum, tek öğün yiyorum' diyen meslektaşlarının dürüst olmadığını söyleyen Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
"HEPSİ İĞNEYLE ZAYIFLADI"
Sektördeki zayıflama sırrının 'zayıflama iğneleri' olduğunu iddia eden Akalın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Tek öğün yiyorum, diyet yapıyorum, klinikte makineyle zayıflıyorum diyenlere inanmayın. Hepsi iğneyle zayıfladı.
İğnenin amacı zaten iştahı kesmek. Ben de kullandım, yalan yok. Onun için kimseye inanmayın"
Ünlü şarkıcının sert çıkışı gündeme bomba gibi düşerken, iddiaların ucundaki ünlü isimlerden bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.