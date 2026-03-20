Ünlü İsimden Üzen Haber!
Yıllardır erken teşhisin önemini vurguluyordu!
-
Pembe Kurdele hareketinin öncülerinden Tülin Şahin, göğsünde kitle tespit edildiğini açıkladı. Durumu ile ilgili açıklama yapan ünlü model meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulayarak farkındalık mesajı verdi.
-
-
Meme kanseri farkındalığı için kurulan ve küresel çapta sembol haline gelen "Pembe Kurdele" (Pink Ribbon) hareketinin öncü isimlerinden biri olan ve erken teşhisin önemini her fırsatta vurgulayan Tülin Şahin, göğsünde kitle tespit edildiğini ve yakında ameliyat olacağını şu sözlerle açıkladı:
-
"Bugün sizinle çok kişisel bir süreci paylaşmak istiyorum.
-
"KİTLE TESPİT EDİLDİ"
Yapılan kontroller sonucunda göğsümde şüpheli bir kitle tespit edildi ve doktorlarım bir operasyon önerdi. Yakında bir ameliyat geçireceğim. İyiyim. Güçlüyüm.
-
Ama şunu söylemek istiyorum? Dünyada yaklaşık her 14 saniyede bir kadına meme kanseri teşhisi konuyor. Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. 'Pembe Kurdele' hareketinin moda dünyasında büyümesi için çalışan isimlerden biriyim. Ve bugün? aynı gerçekle ben de karşı karşıyayım.
-
Birçok kadın hastalıktan değil, yargılanmaktan korkuyor. İşini kaybetmekten, etiketlenmekten, yanlış anlaşılmaktan? Oysa sağlık, konuşulmaktan utanılacak bir konu değil.
-
"DİMDİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Bir anne olarak hayatıma ve çalışmalarıma aynı kararlılıkla devam ediyorum.
Kızım ve ailem benim en büyük gücüm. Bu süreçte de üretmeye, çalışmaya ve dimdik durmaya devam edeceğim.
-
Bu sadece bir paylaşım değil? Bir hatırlatma. Erken teşhis hayat kurtarır.Sağlık varlıktır."