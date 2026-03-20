"Bir Taneden Zarar Gelmez" Demeyin!

Günlük beslenme rutinlerinde yer almamalı

Şeker ve tatlı tüketimi yalnızca diyabeti olan ya da yüksek kilolu kişilerin kaçınması gereken zararlı bir şey gibi düşünülse de yaygın inanışın aksine, tanı almış bir hastalığı olmayanların dahi günlük beslenme rutinlerinde yer almaması gereken bir besin olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, ?Dünya Sağlık Örgütü, günlük enerji gereksiniminizin ortalama yaklaşık 10?unun şekerden alınabileceğini ancak uzun vadeli hedefin yüzde 5 ve altı olduğunu vurgulamaktadır. Örneğin; enerji gereksinimi 2000 kalori olan bir birey, günde maksimum 200 kalorisini basit şekerden alabilir ki bu da ortalama 1 küçük porsiyon tatlıya eşittir? diyor.