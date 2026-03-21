Sağlıklı Bayram Sofraları İçin 12 Öneri!
Bayramda yenilmesi gereken besinler
Uzman isimlerden peş peşe uyarılar gelmeye devam ederken Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesi sağlıklı bayram sofraları ve doğru beslenme için önerilerde bulundu. Ramazan boyunca dinlenen mide ve organlar Ramazan bayramı günleri ile düzen değiştireceği için Bakanlık, bayramda güne hafif bir kahvaltıyla başlanması ve bol su içilmesi gerektiğinin altını çizdi. İşte detaylar:
Ramazan Bayramı bu sene 2 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayında oruç tutan kişiler Ramazan Bayramı ile beslenme düzenini değiştirmiş olacak. Düzeni değişen bedenlerin Ramazan sonrasına alışması için beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor.
Sağlık Bakanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde sağlıklı ve doğru beslenmenin olmazsa olmazlarına yer verilen öneri listesi hazırladı.
Özellikle kan şekerini hızla yükselten şeker, çikolata ile baklava, börek gibi hamur işlerinin sık ve çok tüketilmesinin zararlarına dikkat çekilen listede, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerinin unutulmaması gerektiği vurgulandı.
Ramazan'ın ardından bayramla birlikte öğün sayısının artması ve daha fazla yeme isteğinin oluşması, sindirim sistemi rahatsızlıklarına da kapı aralayabiliyor.
Bayram süresince de yeterli ve dengeli beslenmek için süt ve süt ürünleri, et, yumurta, kuru baklagiller, sebzeler, meyveler ile ekmek ve tahılların yer aldığı beş temel besin grubuna tabaklarda mutlaka yer verilmesi ve bu besinlerin yeterli miktarlarda tüketilmesi öneriliyor
"HAFİF KAHVALTIYLA GÜNE BAŞLAYIN"
1- Ramazan'ın sona ermesiyle tüketilecek yiyeceklerin miktarı aniden artırılmamalı, öğün sayısı ve ara öğünlerde dikkatli olunmalı. Ara öğünlerde taze meyveler, ceviz, badem, fındık ya da az şekerli hoşaf/kompostolar, ayran, kefir gibi içecekler beslenme düzenine eklenebilir.
2- Bayram sabahı hafif bir kahvaltıyla güne başlanmalı, kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler tercih edilmemeli. Domates, salatalık, maydanoz gibi çiğ sebzeler, az tuzlu peynir, haşlanmış yumurta tercih edilmeli. Sucuk, salam, sosis gibi yağlı besinler ile hamur işi gıdalardan sakınılmalı.
3- Besinler iyi çiğnenmeli, yemekler hızlı yenmemelidir.
4- Ramazan Bayramı süresince mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için fazla şeker ve şekerli gıdaların tüketimine dikkat edilmeli ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak durulmalı.
SÜTLÜ TATLILAR TERCİH EDİLMELİ
5- Bayramda hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze veya az miktarda kuru meyveler tercih edilebilir.
6- Yetişkin bireyler imkanlar dahilinde günde en az üç porsiyon sebze ve iki porsiyon meyve tüketmeli. Lif (posa) içeriği yüksek bu besinler aynı zamanda kan şekerinin de hızla yükselmesini engeller.
7- Diyabet, kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar, uyguladıkları diyete bayram süresince de özen göstermeli.
GÜNDE EN AZ 2,5-3 LİTRE SIVI ALIN
8- Ramazan boyunca su ve sıvı tüketimin azalmasından dolayı vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konması için günde en az 2,5-3 litre sıvı alınmalı, sıvı tüketimini artırmak amacıyla su, ayran, az şekerli limonata, az şekerli/şekersiz komposto/hoşaf gibi sıvı gıdalar tüketilmeli.
9- Tüm bireyler özellikle de yaşlı ve tansiyon hastası olanlar çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekleri gün boyu fazla miktarda tüketmemeli.
10- Bayram süreciyle birlikte kişilerin uyku düzeni ramazan öncesi düzenlerine dönmeli böylece gece yeme alışkanlığının önüne geçilmeli.
FİZİKSEL AKTİVİTEYİ ARTIRIN
11- Ramazan ayı boyunca azaltılan fiziksel aktivitenin bu dönemin sonlanmasıyla birlikte arttırılması yararlı olacaktır.
12- Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımı. Bayram süresince ziyaretlerinize mümkün oldukça yürüyerek gidin. Yetişkin bir birey için haftalık en az 150 dakika orta şiddetli fiziksel aktivite (Örneğin haftada 30 dakikadan 5 gün tempolu yürüyüş) ya da haftalık 75 dakika yüksek şiddetli fiziksel aktivite (basketbol, tenis, yüzme vb.) önerilir. Fiziksel aktivitenin kan şekeri ve kolesterolü azaltmaya, kilo kontrolünün sağlanmasına ve bağırsak hareketlerini arttırmaya yardımcı olduğu unutulmamalı.