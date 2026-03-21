Usta Sanatçı Orhan Gencebay'ın Son Durumu!
-
Yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan ve tedbir amaçlı hastanede tedavi altına alınan usta sanatçı Orhan Gencebay, sevenlerini endişelendirmişti. Usta sanatçı, hastanedeki 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
-
Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye başvurmuştu.
-
Zincirlikuyu'daki özel bir hastanede korona virüs şüphesiyle tedavi altına alınan 81 yaşındaki usta, tedbir amaçlı yatırılmıştı.
-
"ORHAN ABİNİZ KALE GİBİ" DEMİŞTİ
Sağlık durumu merak konusu haline gelen usta ismin eşi Sevim Emre, "Kontrol amaçlı hastaneye bile gidemeyecek miyiz? Orhan abiniz kale gibi" sözleriyle Gencebay'ın hayranlarının yüreğine su serpti
-
EŞİYLE BİRLİKTE EVE GEÇTİ
2 gün süren tedavinin ardından usta sanatçı taburcu oldu ve tekerlekli sandalye ile hastanenin önündeki aracına binerek eşi Sevim Emre ile birlikte evine gitti.
-
Ünlü sanatçının taburcu olduğuna dair çıkan haberleri eşi Sevim Emre, sosyal medya hesabından paylaşarak bir kez daha doğruladı.