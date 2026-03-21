Altın İçin Pazartesi Uyarısı

'Çok ararsınız' dedi yatırımcıya kritik tarihi verdi

  1. Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş yatırımcıyı tedirgin ederken, finans analisti İslam Memiş'ten ezber bozan bir "pazartesi" uyarısı geldi. Ons altının 4.700 dolar seviyelerine kadar inmesini "manipülasyon fiyatlaması" olarak değerlendiren uzman isim, bu düşüşlerin kalıcı olmadığını belirterek önümüzdeki haftayı işaret etti ve mevcut tabloyu "muhteşem bir fırsat" olarak nitelendirdi.

  2. Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından gözler uzman yorumlarına çevrildi. Finans analisti İslam Memiş, altındaki mevcut geri çekilmeyi petrol fiyatlarına bağlayarak yatırımcıya tarih verdi. Düşüşü "manipülasyon" olarak yorumlayan Memiş, "İlave yapmanın tam zamanı" diyerek yeni haftaya ve alım fırsatlarına dikkat çekti.

  3. <h2>Düşüşün iki ana nedeni ve 'fırsat' vurgusu</h2><p><br></p><p>Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin kalıcı olmayacağını savunan uzman isim, değerli metallerdeki baskılanmanın nedenlerini şu sözlerle ifade etti:</p><p><br></p><p>"Uluslararası piyasalarda ons altın 4.705 dolar seviyesinde ve %2,36'lık bir değer kaybıyla haftayı kapatıyor. Altın, gümüş ve tüm metallerdeki bu sert gerilemenin iki ana nedeni var: Birincisi, petrol fiyatlarının %4 civarında prim yaparak 111-115 dolar bandına yükselmesi; ikincisi ise dolar endeksinin tekrar 100 seviyesinin üzerine çıkmasıdır. Mevcut düşüş trendindeki baskılanma ve manipülasyon fiyatlaması kalıcı değildir. Özellikle altın borcu olanlar, düğün yapacaklar veya elinde dövizi olan yatırımcılar için bu seviyeler muhteşem fırsatlardır."</p>

  4. <h2>Önümüzdeki hafta beklentisi</h2><p><br></p><p>Petrol fiyatlarında yaşanacak olası bir geri çekilmenin altını yeniden ateşleyeceğini belirten Memiş, yönün önümüzdeki hafta itibarıyla yukarı döneceğini öngördüğünü şu açıklamalarla dile getirdi:</p><p><br></p><p>"Petrol 115 dolara gittiği zaman ons altın 4.700'e geldi. Peki, tekrar 4.700 dolar seviyesinden 4.950-4.970 denemesini yapar mı? Yapar. Ne zaman yapar? Önümüzdeki hafta yapar. Çünkü petrol fiyatlarındaki 95 dolar seviyesine doğru beklediğim gerileme, altın tarafındaki bu yükselişi destekleyecektir. Şu an aşağıda 4.680 ve 4.630 dolar destek seviyeleri olsa da bu fiyatlar kalıcı değildir."</p>

  5. <h2>Gram altın için kritik eşikler</h2><p><br></p><p>İç piyasada gram altın yatırımcısına da seslenen Memiş, "Bu düşüşler kalıcı değil, ilave yapmanın tam zamanı" diyerek hem dijital ekranlar hem de fiziki piyasalar arasındaki fiyat makasına dikkat çekti:</p><p><br></p><p>"Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 7.020 lira seviyesinde. En son kendi kişisel pozisyonumda 7.214 TL ve 7.300 TL seviyelerinin bile ucuz olduğunu belirtmiştim; şu anki rakamlar oldukça düşük."</p>

  6. "Bu düşüşler çok kalıcı değil; bu fiyatlardan mutlaka ilave yapmak gerektiğini şahsen düşünüyorum. Alım yapmanın mutlaka önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Ekranlarda fiyatın 7.000 TL altına sarktığını görebiliriz ancak fiziki tarafta kuyumculardan 7.000 TL altına gram altın almanızın çok mümkün olacağını düşünüyorum."

  7. <h2>"Mayıs ve Haziran'da bu fiyatlar aranacak"</h2><p><br></p><p>Küresel enflasyonist baskılara ve stagflasyon riskine değinen analist, uzun vadeli düşünen yatırımcılar için şu kritik tavsiyelerde bulundu:</p><p><br></p><p>"Dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor; enflasyon ve stagflasyon bağıra bağıra geliyor. Altın tarafındaki bu fiyatlar Mayıs ve Haziran aylarında çok aranacaktır. Elinde altın bulunduranlar için bir problem yok; acemi yatırımcı gibi değil, profesyonel bir yatırımcı gibi düşünmek lazım. Fiyatın değil, miktarın önemli olduğu bir süreçten geçiyoruz."</p>

21 Mart 2026