Ülke Ülke Rüya Haritası
Peki Türkiye'de en sık görülen rüya ne? İşte uyku düzeninden rüya hatırlama gücüne kadar bilinçaltının anatomisi...
Coğrafya yalnızca yaşadığımız yerleri değil geceleri gördüğümüz rüyaları da şekillendiriyor. Google verileriyle hazırlanan yeni bir araştırma ülkelerin rüya alışkanlıklarını mercek altına aldı.Küresel ölçekte en sık görülen rüya teması yılanlar olurken Fransa ve Japonya'da eski sevgililer dikkat çekiyor. İşte ülkelerin rüya karnesi...
RÜYAYI HATIRLAMANIN FORMÜLÜ ÇÖZÜLDÜ
IMT Lucca İleri Araştırmalar Okulu tarafından yürütülen ve Studyfinds.org'da yayımlanan çalışmaya göre rüyalarımızı hatırlayıp hatırlamamamız tesadüf değil. Araştırmacılar rüya hatırlama gücünü belirleyen üç temel faktör saptadı:
Rüyalara karşı sergilenen genel tutum.
Gün içinde zihnin serbestçe dolaşmasına (hayal kurmaya) izin verme eğilimi.
Kişisel uyku düzeni.
KÜRESEL LİSTE BAŞINDA "YILANLAR"🐍VAR
Sertifikalı uyku koçu Sarah Anderson'ın paylaştığı Google arama verileri analizine göre dünya genelinde rüya tabiri en çok aranan sembol yılan. İncelenen 147 ülkenin 52'sinde (özellikle Doğu Avrupa, Asya ve Afrika) yılanlar listenin zirvesinde yer alıyor. Bazı bölgelerde bu durum sembolik bir anlam taşırken yılan popülasyonunun yoğun olduğu yerlerde ise "sadece tek yılan" rüyalara giriyor.
ÜLKE ÜLKE RÜYA HARİTASI: KİM, NE GÖRÜYOR?
Araştırma ülkelerin bilinçaltındaki farklılıkları da gözler önüne seriyor:
ABD ve İngiltere:Her iki ülkede de en yaygın rüya dişlerin dökülmesi. Ancak üçüncü sıraya gelindiğinde Amerikalılar eski partnerlerini, İngilizler ise saç rüyalarını görüyor.
Fransa ve Japonya: Bu iki ülkede rüyaların başrolünde eski sevgililer var.
Butan:Dünyanın en mutlu ülkelerinden biri olarak bilinen Butan'da insanlar en çok gökkuşağı görüyor.
Gana ve Nijerya:Bu ülkelerde cinsellik temalı rüyalar listenin başında.
Yunanistan ve Fiji: En ilginç veriler buralardan geliyor; Yunanlar rüyalarında sık sık şapka görürken, Fiji halkının bilinçaltını tavus kuşları süslüyor.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK GÖRÜLEN RÜYA NE?
Google arama verileri ve "Morning Life" ile "Brilliant British" gibi kurumların analizlerine göre zirvede yılan var. Türkiye rüyasında en çok yılan gören ve bunu internette aratan ülkelerin başında geliyor. Türkiye'de her ay ortalama 214.000 kez "rüyada yılan görmek" tabiri aratılıyor.
BİLİNÇALTININ EDİTÖRÜ YOK
Uzmanlar, uykunun REM evresinde nöronların ateşlenmesiyle oluşan bu görüntülerin çevresel faktörlerden ve kültürel birikimden doğrudan etkilendiğini belirtiyor. Kimisi lise sınavına yetişemediği o meşhur kabusu görürken, kimisi egzotik bir adada tavus kuşlarını izliyor.