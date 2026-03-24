Ünlü Oyuncudan Sitem Dolu Sözler!
Arka sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan sert çıkış! "Artık devam etmesin"
Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterini oynayan Özgür Ozan geçtiğimiz gün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 20 yıldır hız kesmeden devam eden dizi hakkında konuşan ünlü oyuncunun sitem dolu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.
2006 yılında yayınlanmaya başlayan 'Arka Sokaklar' dizisi, 20 yıldır aralıksız ekranlardaki yerini korumaya devam ediyor.
Dizininin ana kadrosundaki birçok oyuncu 2006'dan bu yana diziye devam ederken, bu isimlerden biri olan Özgür Ozan'dan çarpıcı açıklama geldi.
Arka Sokaklar dizisinin komiser 'Hüsnü Çoban' karakterini oynayan Özgür Ozan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ünlü oyuncu, dizinin 20 yıldır devam etmesine şu sözlerle sitem etti:
"Arka Sokaklar'a başladığımda 40 yaşındaydım, şimdi 60 yaşındayım.
Bir 20 yıl daha devam etmesin! Her sene bu sene bitecek diyorum"