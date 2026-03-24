Evinizin Değerini Düşüren 10 Hata

1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi önümüzdeki tarihi bir fırsat kapısıdır
Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi önümüzdeki tarihi bir fırsat kapısıdır
Açığa alınan tapu memuru yetkisiz sorguyu itiraf etti
Açığa alınan tapu memuru yetkisiz sorguyu itiraf etti
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
Erol Köse'nin sır ölümü: El yazısıyla not bırakmış!
Erol Köse'nin sır ölümü: El yazısıyla not bırakmış!
Emlakçılar 81 ilde ekran kararttı: İlan ücretleri kiraları geçti!
Emlakçılar 81 ilde ekran kararttı: İlan ücretleri kiraları geçti!
Trump'tan 'erteleme' talimatı geldi, altın ve gümüşteki düşüş durdu
Trump'tan 'erteleme' talimatı geldi, altın ve gümüşteki düşüş durdu
Meteoroloji'den 'kesintisiz yağış' uyarısı: Cuma günü yeni dalga geliyor!
Meteoroloji'den 'kesintisiz yağış' uyarısı: Cuma günü yeni dalga geliyor!
Üç üniversite araştırdı: Türkiye ortadan ikiye mi ayrılıyor?
Üç üniversite araştırdı: Türkiye ortadan ikiye mi ayrılıyor?
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
Trump'tan geri adım: Enerji tesislerine saldırı 5 gün ertelendi
Trump'tan geri adım: Enerji tesislerine saldırı 5 gün ertelendi
Naci Görür: Deprem dirençli kentlerin inşasına başlayalım
Naci Görür: Deprem dirençli kentlerin inşasına başlayalım
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti

Evinizin Değerini Düşüren 10 Hata

"Evime masraf yaptım değerini artırdım" derken aslında cebinizden binlerce lira kaybediyor olabilirsiniz.

  1. Çoğu ev sahibi tadilatların mülk değerini artıracağını düşünür. Ancak uzmanlar bazı popüler yenilemelerin satış fiyatını binlerce lira düşürebileceğini söylüyor. İşte tadilat, finans ve gayrimenkul uzmanlarına göre evin değerini olumsuz etkileyebilecek 10 yaygın tadilat hatası...

    Çoğu ev sahibi tadilatların mülk değerini artıracağını düşünür. Ancak uzmanlar bazı popüler yenilemelerin satış fiyatını binlerce lira düşürebileceğini söylüyor. İşte tadilat, finans ve gayrimenkul uzmanlarına göre evin değerini olumsuz etkileyebilecek 10 yaygın tadilat hatası...

  2. <h3><strong>1. YATAK ODASINI GİYİNME ODASINA VEYA SPOR SALONUNA ÇEVİRMEK</strong></h3><p>NY Post'ta yer alan habere göre yedek odaları lüks alanlara dönüştürmek cazip görünebilir ancak alıcılar yatak odası sayısına öncelik verir. <strong>Özel gardırop veya spor salonu eklemek ciddi maliyetlere mal olsa da ek yatak odasının sağladığı değeri karşılamaz ve evin değerini %10'a kadar düşürebilir.</strong></p>

    1. YATAK ODASINI GİYİNME ODASINA VEYA SPOR SALONUNA ÇEVİRMEK

    NY Post'ta yer alan habere göre yedek odaları lüks alanlara dönüştürmek cazip görünebilir ancak alıcılar yatak odası sayısına öncelik verir. Özel gardırop veya spor salonu eklemek ciddi maliyetlere mal olsa da ek yatak odasının sağladığı değeri karşılamaz ve evin değerini %10'a kadar düşürebilir.

  3. <h3><strong>2. GÖSTERİŞLİ VE CESUR MUTFAKLAR</strong></h3><p>Instagram trendlerine uygun parlak renkli dolaplar, açık raflar veya devasa mutfak adaları cazip görünse de alıcılar için rahatsız edici olabilir. <strong>Bu tür aşırı kişiselleştirilmiş mutfaklar tekliflerde ciddi düşüşe yol açabilir.</strong></p>

    2. GÖSTERİŞLİ VE CESUR MUTFAKLAR

    Instagram trendlerine uygun parlak renkli dolaplar, açık raflar veya devasa mutfak adaları cazip görünse de alıcılar için rahatsız edici olabilir. Bu tür aşırı kişiselleştirilmiş mutfaklar tekliflerde ciddi düşüşe yol açabilir.

  4. <h3><strong>3. UYUMSUZ EK BİNALAR</strong></h3><p>Evle uyumsuz eklemeler hem kullanım açısından sorun yaratır hem de maliyet açısından geri dönüş sağlamaz. Alıcı tarafından değer kaybı olarak görülebilir.</p>

    3. UYUMSUZ EK BİNALAR

    Evle uyumsuz eklemeler hem kullanım açısından sorun yaratır hem de maliyet açısından geri dönüş sağlamaz. Alıcı tarafından değer kaybı olarak görülebilir.

  5. <h3><strong>4. DUVARLARI AŞIRI KALDIRMAK VE AÇIK PLANLI ALANLAR</strong></h3><p>Açık planlı yaşam alanları popüler olsa da çok fazla duvar kaldırmak, evin işlevselliğini azaltabilir.<strong>Özellikle ayrı oturma ve yemek alanlarına ihtiyaç duyan aileler için açık plan olumsuz algılanır ve evin değerini düşürebilir.</strong></p><h3><strong>5. DEPOLAMA ALANLARINI KALDIRMAK</strong></h3><p>Kiler veya depo odalarını yıkmak alanı geniş gösterse de alıcılar için problem yaratır. <strong>Depolama eksikliği özellikle küçük evlerde değer kaybına yol açabilir.</strong></p>

    4. DUVARLARI AŞIRI KALDIRMAK VE AÇIK PLANLI ALANLAR

    Açık planlı yaşam alanları popüler olsa da çok fazla duvar kaldırmak, evin işlevselliğini azaltabilir.Özellikle ayrı oturma ve yemek alanlarına ihtiyaç duyan aileler için açık plan olumsuz algılanır ve evin değerini düşürebilir.

    5. DEPOLAMA ALANLARINI KALDIRMAK

    Kiler veya depo odalarını yıkmak alanı geniş gösterse de alıcılar için problem yaratır. Depolama eksikliği özellikle küçük evlerde değer kaybına yol açabilir.

  6. <h3><strong>6. GARAJI DÖNÜŞTÜRMEK</strong></h3><p>Garajı ofise veya ekstra yaşam alanına çevirmek park yeri kaybına neden olur.<strong>Alıcılar için araç park imkanı önemlidir ve bu tür tadilatlar değer kaybına yol açabilir.</strong></p>

    6. GARAJI DÖNÜŞTÜRMEK

    Garajı ofise veya ekstra yaşam alanına çevirmek park yeri kaybına neden olur.Alıcılar için araç park imkanı önemlidir ve bu tür tadilatlar değer kaybına yol açabilir.

  7. <h3><strong>7. KÖTÜ YAPILMIŞ KENDİN-YAP İŞLERİ</strong></h3><p>Düzensiz fayanslar, hatalı elektrik işleri veya amatörce yapılan tadilatlar alıcıları tedirgin eder.<strong>Bu tür hataları düzeltmek pahalıdır ve tekliflerin düşmesine sebep olur.</strong></p><h3><strong>8. 'DUŞ ODASI' VEYA BANYO KALDIRMAK</strong></h3><p>Mevcut banyoları dönüştürmek veya azaltmak, evin işlevselliğini azaltır. <strong>Alıcılar temel banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılamayan evlere düşük teklif verir.</strong></p>

    7. KÖTÜ YAPILMIŞ KENDİN-YAP İŞLERİ

    Düzensiz fayanslar, hatalı elektrik işleri veya amatörce yapılan tadilatlar alıcıları tedirgin eder.Bu tür hataları düzeltmek pahalıdır ve tekliflerin düşmesine sebep olur.

    8. 'DUŞ ODASI' VEYA BANYO KALDIRMAK

    Mevcut banyoları dönüştürmek veya azaltmak, evin işlevselliğini azaltır. Alıcılar temel banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılamayan evlere düşük teklif verir.

  8. <h3><strong>9. ORİJİNAL ÖZELLİKLERİ KALDIRMAK</strong></h3><p>Şömine, yüksek tavan veya dekoratif detaylar gibi özgün unsurlar evin karakterini ve cazibesini artırır. <strong>Bunların kaldırılması özellikle eski evlerde alıcılar için olumsuz bir etkendir.</strong></p><h3><strong>10. YALITIMSIZ YEŞİL TEKNOLOJİ KURULUMU</strong></h3><p>Isı pompası veya güneş panelleri gibi teknolojik iyileştirmeler evin geri kalanı standartlara uygun değilse alıcıları caydırabilir. <strong>Verimsiz bir evde yapılan eklemeler değeri artırmak yerine düşürebilir.</strong></p>

    9. ORİJİNAL ÖZELLİKLERİ KALDIRMAK

    Şömine, yüksek tavan veya dekoratif detaylar gibi özgün unsurlar evin karakterini ve cazibesini artırır. Bunların kaldırılması özellikle eski evlerde alıcılar için olumsuz bir etkendir.

    10. YALITIMSIZ YEŞİL TEKNOLOJİ KURULUMU

    Isı pompası veya güneş panelleri gibi teknolojik iyileştirmeler evin geri kalanı standartlara uygun değilse alıcıları caydırabilir. Verimsiz bir evde yapılan eklemeler değeri artırmak yerine düşürebilir.

24 Mart 2026