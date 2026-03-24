Evinizin Değerini Düşüren 10 Hata
"Evime masraf yaptım değerini artırdım" derken aslında cebinizden binlerce lira kaybediyor olabilirsiniz.
Çoğu ev sahibi tadilatların mülk değerini artıracağını düşünür. Ancak uzmanlar bazı popüler yenilemelerin satış fiyatını binlerce lira düşürebileceğini söylüyor. İşte tadilat, finans ve gayrimenkul uzmanlarına göre evin değerini olumsuz etkileyebilecek 10 yaygın tadilat hatası...
1. YATAK ODASINI GİYİNME ODASINA VEYA SPOR SALONUNA ÇEVİRMEK
NY Post'ta yer alan habere göre yedek odaları lüks alanlara dönüştürmek cazip görünebilir ancak alıcılar yatak odası sayısına öncelik verir. Özel gardırop veya spor salonu eklemek ciddi maliyetlere mal olsa da ek yatak odasının sağladığı değeri karşılamaz ve evin değerini %10'a kadar düşürebilir.
2. GÖSTERİŞLİ VE CESUR MUTFAKLAR
Instagram trendlerine uygun parlak renkli dolaplar, açık raflar veya devasa mutfak adaları cazip görünse de alıcılar için rahatsız edici olabilir. Bu tür aşırı kişiselleştirilmiş mutfaklar tekliflerde ciddi düşüşe yol açabilir.
3. UYUMSUZ EK BİNALAR
Evle uyumsuz eklemeler hem kullanım açısından sorun yaratır hem de maliyet açısından geri dönüş sağlamaz. Alıcı tarafından değer kaybı olarak görülebilir.
4. DUVARLARI AŞIRI KALDIRMAK VE AÇIK PLANLI ALANLAR
Açık planlı yaşam alanları popüler olsa da çok fazla duvar kaldırmak, evin işlevselliğini azaltabilir.Özellikle ayrı oturma ve yemek alanlarına ihtiyaç duyan aileler için açık plan olumsuz algılanır ve evin değerini düşürebilir.
5. DEPOLAMA ALANLARINI KALDIRMAK
Kiler veya depo odalarını yıkmak alanı geniş gösterse de alıcılar için problem yaratır. Depolama eksikliği özellikle küçük evlerde değer kaybına yol açabilir.
6. GARAJI DÖNÜŞTÜRMEK
Garajı ofise veya ekstra yaşam alanına çevirmek park yeri kaybına neden olur.Alıcılar için araç park imkanı önemlidir ve bu tür tadilatlar değer kaybına yol açabilir.
7. KÖTÜ YAPILMIŞ KENDİN-YAP İŞLERİ
Düzensiz fayanslar, hatalı elektrik işleri veya amatörce yapılan tadilatlar alıcıları tedirgin eder.Bu tür hataları düzeltmek pahalıdır ve tekliflerin düşmesine sebep olur.
8. 'DUŞ ODASI' VEYA BANYO KALDIRMAK
Mevcut banyoları dönüştürmek veya azaltmak, evin işlevselliğini azaltır. Alıcılar temel banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılamayan evlere düşük teklif verir.
9. ORİJİNAL ÖZELLİKLERİ KALDIRMAK
Şömine, yüksek tavan veya dekoratif detaylar gibi özgün unsurlar evin karakterini ve cazibesini artırır. Bunların kaldırılması özellikle eski evlerde alıcılar için olumsuz bir etkendir.
10. YALITIMSIZ YEŞİL TEKNOLOJİ KURULUMU
Isı pompası veya güneş panelleri gibi teknolojik iyileştirmeler evin geri kalanı standartlara uygun değilse alıcıları caydırabilir. Verimsiz bir evde yapılan eklemeler değeri artırmak yerine düşürebilir.