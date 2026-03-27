Özvar açıkladı: Üniversitelerde 3+1, 7+1 ve 6+2 modelleri yaygınlaşacak!
Dünyanın En İyi Baklavası!

Zirvede bakın hangi lezzet var

  1. <span><em><strong>Dünya mutfaklarını mercek altına alan fenomen gastronomi platformu TasteAtlas, son olarak yayımladığı listeyle "dünyanın en iyi baklavalarını" sıraladı. Farklı ülkelerden 15 baklava türünün yer aldığı listeye Türk mutfağı damga vurdu.</strong></em></span>

  2. <span style="color:#0000CD"><strong>Dünyanın en popüler ve en prestijli gastronomi platformu TasteAtlas, lezzet eleştirmenlerinin değerlendirmeleri ve oylamalarla hazırladığı listelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Belirli kategorilerde yaptığı sıralamalarla ilgi odağı haline gelen platform, son olarak 'Dünyanın en iyi baklavalarını' belirledi.</strong></span>

  3. <span><strong>Listede, farklı ülkelerden 15 baklava türü yer alırken Türkiye'nin küresel etkisi göz doldurdu.</strong></span>

  4. <span style="color:#0000CD"><strong>İşte, dünyanın en iyi baklavaları listesi...</strong></span> <p><span style="color:#FF0000"><strong>15. TAJ AL MALEK / SURİYE</strong></span></p> <p><strong>"Kralın taçları" anlamına gelen Taj al malek, Suriye'ye özgü bir baklava çeşidi. İncecik yufka hamuru (kataifi), şeker şurubu ve kavrulmuş fıstıkla yapılan bu lezzet, 3.4 puanla listenin 15'nci sırasında yer aldı.</strong></p>

  5. <p><span style="color:#FF0000"><strong>14. VİŞNELİ BAKLAVA / TÜRKİYE</strong></span></p> <p><strong>3.5 puan alan Vişneli baklava, listenin 14'üncü sırasında yer alıyor. Türkiye'nin damak çatlatan bu lezzeti, ferahlatıcı ve hafif meyve dolgusuyla bu şekerli tatlıya hoş bir tezat oluşturacak kadar hafif bir ekşilik sunuyor.</strong></p>

  6. <p><span style="color:#FF0000"><strong>13. BUKAJ BAKLAVA / LÜBNAN&nbsp;</strong></span></p> <p><strong>Adı, Arapça bukjah kelimesinden gelen Bukaj baklavası, ismiyle bir kumaş parçasından paket yapma geleneğine atıfta bulunur. Bu lezzet, geleneksel olarak fıstık veya çam fıstığı ve kaju fıstığı karışımıyla doldurularak kat kat dikdörtgen yufka hamurundan oluşmaktadır.</strong></p>

  7. <p><span style="color:#FF0000"><strong>12. ASAWER / LÜBNAN</strong></span></p> <p><strong>Bilezik anlamına gelen "Asawer", Lübnan'ın eşsiz tatlılarından biri olarak nam salıyor. Küçük, yuvarlak bir baklava oluşturmak için yuvarlanıp kıvrılan yufka hamurundan yapılan bu baklava türü, 3.6 puanla listenin 12'nci sırasında.</strong></p>

  8. <p><span style="color:#FF0000"><strong>11. SÜTLÜ NURİYE / TÜRKİYE</strong></span></p> <p><strong>Klasik baklavanın daha hafif bir çeşidi olan Sütlü Nuriye, fındık dolgusuyla yapılır ve süt bazlı şerbetle ıslatılır. Türkiye'nin popüler ve çok sevilen bu lezzeti, listenin 11'nci sırasına yerleşti.</strong></p>

  9. <span style="color:#FF0000"><strong>10. FAYSALİEH / LÜBNAN</strong></span>

  10. <span style="color:#FF0000"><strong>9. BASMA / LÜBNAN</strong></span>

  11. <span style="color:#FF0000"><strong>8. RUZİCE / BOSNA HERSEK</strong></span>

  12. <span style="color:#FF0000"><strong>7. ASABİ / LÜBNAN</strong></span>

  13. <span style="color:#FF0000"><strong>6. BÜLBÜL YUVASI / TÜRKİYE</strong></span>

  14. <span style="color:#FF0000"><strong>5. KESTANELİ BAKLAVA / TÜRKİYE</strong></span>

  15. <span style="color:#FF0000"><strong>4. BURMA KADAYIF / TÜRKİYE</strong></span>

  16. <span style="color:#FF0000"><strong>3. ŞÖBİYET / TÜRKİYE</strong></span>

  17. <strong><span style="color:#FF0000">2. FISTIKLI SARMA / TÜRKİYE</span></strong>

  18. <span style="color:#FF0000"><strong>1. GAZİANTEP BAKLAVASI / TÜRKİYE</strong></span>

27 Mart 2026