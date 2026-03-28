Harry Potter Dizisi Geliyor.
Harry Potter dizisi için geri sayım sürüyor. Serinin filmlerinde Draco Malfoy'a hayat veren Tom Felton, dizide Draco'yu oynayan Lox Pratt'e haber yolladığını açıkladı.
Harry Potter serisinin büyülü evreni bu kez televizyona uyarlanıyor. J. K. Rowling'in romanlarından sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi şimdi de HBO imzasıyla diziye dönüştü. Her bir sezonda bir kitabın ele alınacağı ve 10 yıl sürmesi beklenen Harry Potter dizisinin ilk fragmanı dün yayınlandı.
Aralık 2026'da yayınlanacak olan, başrollerini Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) ve Arabella Stanton'ın (Hermione Granger) paylaştığı dizinin fragmanı genel hatlarıyla çok beğenildi.
HARRY POTTER DİZİSİNDEN İLK FRAGMAN
Fragmanda, Harry'nin gözlüğü, yara izi, seçmen şapka, asa yapımcısı Garrick Ollivander'ın yanı sıra Harry, Hermione ve Ron'un trende ilk karşılaşması gibi pek çok detaya sadık kalınması dikkat çekerken; Harry Potter'ın bir Muggle okuluna gittiği sahne de gündem oldu.
Kadrosunda; John Lithgow, Nick Frost, Paapa Essiedu, Janet McTeer, Paul Whitehouse, Lox Pratt, Katherine Parkinson, Warwick Davis ve Luke Thallon gibi isimlerin yer aldığı dizi için bekleyiş sürerken, Harry Potter filmlerinde oynayan Tom Felton da son açıklamasıyla adından söz ettirdi.
"İHTİYACIN OLURSA BURADAYIM"
2001'den 2011'e kadar Harry Potter filmlerinde Draco Malfoy'a hayat veren Tom Felton, dizide bu rolü oynayan Lox Pratt ile ilgili konuştu. Bir podcast yayınına katılan 38 yaşındaki Felton, Pratt ile iletişime geçip geçmediğini sorulunca "Evet, haber gönderdim" dedi.
Bunun önemli olduğunu düşündüğünü söyleyen ünlü oyuncu, "Durum çok farklı; biz var olmayan şeylerin içine giriyorduk, şimdi ise ortada büyük bir sorumluluk var. O yüzden ona ve ailesine sadece telefon numaramı ve adresimi sundum" dedi.
Tom Felton, Pratt'e tavsiye vermekten kaçındığını çünkü bu sürecin onun kendi yolculuğu olduğunu düşündüğünü belirtti.
Yeni Draco'ya yani Lox Pratt'e mümkün olduğunca eğlenmesini, bol bol fotoğraf çekmesini söyleyen Felton, "Ama eğer cesaretlendirici bir söze veya soracak sorulara ihtiyacın olursa ben buradayım" dediğini ifade etti.
YENİDEN DRACO'YU OYNUYOR
2001-2011 yılları arasında Harry Potter filmlerinde Draco Malfoy'a hayat veren Tom Felton, şimdilerde de "Harry Potter and the Cursed Child" (Harry Potter ve Lanetli Çocuk) adlı Broadway oyununda rol alıyor.
Oyunda yine Draco Malfoy karakterini oynayan İngiliz aktör, "Harry Potter filmlerinde yer almak benim için en büyük onurdu" dedi. Felton, sahnede tekrar Draco'yu canlandırmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
DANIEL RADCLIFFE'TEN YENİ HARRY POTTER'A MEKTUP
Öte yandan Harry Potter filmlerinin yıldız ismi Daniel Radcliffe de dizinin Harry'si Dominic McLaughlin'e mektup yazdığını açıklamıştı.
Radcliffe, 11 yaşındaki Dominic'e "Umarım hayatının en iyi zamanlarını geçirirsin, hatta benimkinden bile daha iyi bir deneyim yaşarsın; benim zamanım harikaydı ama seninki daha da güzel olsun" diye seslendiğini ifade etmişti.
Harry Potter dizisinin çocuk yıldızlarına sarılmak istediğini belirten ünlü oyuncu, "Hayatlarında bir hayalet gibi üzerlerinde dolaşmak istemiyorum" demişti.