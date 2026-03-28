Harry Potter Dizisi Geliyor.

2001'den 2011'e kadar Harry Potter filmlerinde Draco Malfoy'a hayat veren Tom Felton, dizide bu rolü oynayan Lox Pratt ile ilgili konuştu. Bir podcast yayınına katılan 38 yaşındaki Felton, Pratt ile iletişime geçip geçmediğini sorulunca "Evet, haber gönderdim" dedi.

Bunun önemli olduğunu düşündüğünü söyleyen ünlü oyuncu, "Durum çok farklı; biz var olmayan şeylerin içine giriyorduk, şimdi ise ortada büyük bir sorumluluk var. O yüzden ona ve ailesine sadece telefon numaramı ve adresimi sundum" dedi.

Tom Felton, Pratt'e tavsiye vermekten kaçındığını çünkü bu sürecin onun kendi yolculuğu olduğunu düşündüğünü belirtti.

Yeni Draco'ya yani Lox Pratt'e mümkün olduğunca eğlenmesini, bol bol fotoğraf çekmesini söyleyen Felton, "Ama eğer cesaretlendirici bir söze veya soracak sorulara ihtiyacın olursa ben buradayım" dediğini ifade etti.