Harry Potter Dizisi Geliyor.

Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
5G kullanımı için ne gerekiyor? İşte detaylar...
5G kullanımı için ne gerekiyor? İşte detaylar...
Marketlerde yeni dönem: Etikete krema yerine kremsos yazılacak
Marketlerde yeni dönem: Etikete krema yerine kremsos yazılacak
Kendisini savcı olarak tanıtıp 6 milyonluk dolandırıcılık yaptı
Kendisini savcı olarak tanıtıp 6 milyonluk dolandırıcılık yaptı
Bakan Bolat'tan DTÖ Bakanlar Konferansı'nda yoğun diplomasi trafiği
Bakan Bolat'tan DTÖ Bakanlar Konferansı'nda yoğun diplomasi trafiği
Başkentte gasp çetesi çökertildi: 15 tutuklama
Başkentte gasp çetesi çökertildi: 15 tutuklama
Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte son durum
Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte son durum
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter görevinden istifa etti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter görevinden istifa etti
'Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede bugün attığı adımlar, yarının dünyasını şekillendirecek'
'Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede bugün attığı adımlar, yarının dünyasını şekillendirecek'
Adana'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı
Bakan Fidan: ABD-İran görüşmeleri belirli bir aşamaya geldi
Bakan Fidan: ABD-İran görüşmeleri belirli bir aşamaya geldi
Özvar açıkladı: Üniversitelerde 3+1, 7+1 ve 6+2 modelleri yaygınlaşacak!
Özvar açıkladı: Üniversitelerde 3+1, 7+1 ve 6+2 modelleri yaygınlaşacak!
Uyuşturucu testi veren Hande Erçel hakkında yeni karar
Uyuşturucu testi veren Hande Erçel hakkında yeni karar
Mart kapıdan baktıracak: Hafta sonu kar geri dönüyor
Mart kapıdan baktıracak: Hafta sonu kar geri dönüyor
MEA'dan ek atama duyurusu: İşte atama takvimi ve şartları
MEA'dan ek atama duyurusu: İşte atama takvimi ve şartları
Piyasalarda kayıp haftası: İşte haftanın en çok kaybettirenleri
Piyasalarda kayıp haftası: İşte haftanın en çok kaybettirenleri
Şehir hastanesine 'sahte engelli raporu' operasyonu: 13 tutuklama
Şehir hastanesine 'sahte engelli raporu' operasyonu: 13 tutuklama
Bakan Tekin PISA 2025 sonuçları için iddialı: Çok iyi yerde olacağız
Bakan Tekin PISA 2025 sonuçları için iddialı: Çok iyi yerde olacağız
Türkiye'nin ilk 'akıllı yolu' açıldı: 40 kilometrelik güzergahta yok yok!
Türkiye'nin ilk 'akıllı yolu' açıldı: 40 kilometrelik güzergahta yok yok!
Özvar: Öğrenciye bir şey kazandırmayan dersler kalkmalı
Özvar: Öğrenciye bir şey kazandırmayan dersler kalkmalı
1 Nisan'da denetimler başlıyor: İşte APP plakada merak edilenler!
1 Nisan'da denetimler başlıyor: İşte APP plakada merak edilenler!
MSB'den 'İncirlik' açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, yanlış alarm!
MSB'den 'İncirlik' açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, yanlış alarm!
Bugün indirim gelmişti: Motorine yeniden zam geliyor!
Bugün indirim gelmişti: Motorine yeniden zam geliyor!
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alıyoruz
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alıyoruz
Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' göreve hazır
Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' göreve hazır
Uşak Belediye Başkanı Yalım otel odasında 'Bornoz' ile yakalandı
Uşak Belediye Başkanı Yalım otel odasında 'Bornoz' ile yakalandı
Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı
Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
62 ilde 71 bin ücretli öğretmen, açık büyüyor
62 ilde 71 bin ücretli öğretmen, açık büyüyor

Harry Potter Dizisi Geliyor.

Harry Potter dizisi için geri sayım sürüyor. Serinin filmlerinde Draco Malfoy'a hayat veren Tom Felton, dizide Draco'yu oynayan Lox Pratt'e haber yolladığını açıkladı.

    Harry Potter serisinin büyülü evreni bu kez televizyona uyarlanıyor. J. K. Rowling'in romanlarından sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi şimdi de HBO imzasıyla diziye dönüştü. Her bir sezonda bir kitabın ele alınacağı ve 10 yıl sürmesi beklenen Harry Potter dizisinin ilk fragmanı dün yayınlandı. 

     

    Aralık 2026'da yayınlanacak olan, başrollerini Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) ve Arabella Stanton'ın (Hermione Granger) paylaştığı dizinin fragmanı genel hatlarıyla çok beğenildi.

    Fragmanda, Harry'nin gözlüğü, yara izi, seçmen şapka, asa yapımcısı Garrick Ollivander'ın yanı sıra Harry, Hermione ve Ron'un trende ilk karşılaşması gibi pek çok detaya sadık kalınması dikkat çekerken; Harry Potter'ın bir Muggle okuluna gittiği sahne de gündem oldu.

     

    Kadrosunda; John Lithgow, Nick Frost, Paapa Essiedu, Janet McTeer, Paul Whitehouse, Lox Pratt, Katherine Parkinson, Warwick Davis ve Luke Thallon gibi isimlerin yer aldığı dizi için bekleyiş sürerken, Harry Potter filmlerinde oynayan Tom Felton da son açıklamasıyla adından söz ettirdi.

    2001'den 2011'e kadar Harry Potter filmlerinde Draco Malfoy'a hayat veren Tom Felton, dizide bu rolü oynayan Lox Pratt ile ilgili konuştu. Bir podcast yayınına katılan 38 yaşındaki Felton, Pratt ile iletişime geçip geçmediğini sorulunca "Evet, haber gönderdim" dedi.

     

    Bunun önemli olduğunu düşündüğünü söyleyen ünlü oyuncu, "Durum çok farklı; biz var olmayan şeylerin içine giriyorduk, şimdi ise ortada büyük bir sorumluluk var. O yüzden ona ve ailesine sadece telefon numaramı ve adresimi sundum" dedi. 

     

    Tom Felton, Pratt'e tavsiye vermekten kaçındığını çünkü bu sürecin onun kendi yolculuğu olduğunu düşündüğünü belirtti.

     

    Yeni Draco'ya yani Lox Pratt'e mümkün olduğunca eğlenmesini, bol bol fotoğraf çekmesini söyleyen Felton, "Ama eğer cesaretlendirici bir söze veya soracak sorulara ihtiyacın olursa ben buradayım" dediğini ifade etti.

    2001-2011 yılları arasında Harry Potter filmlerinde Draco Malfoy'a hayat veren Tom Felton, şimdilerde de "Harry Potter and the Cursed Child" (Harry Potter ve Lanetli Çocuk) adlı Broadway oyununda rol alıyor.

     

    Oyunda yine Draco Malfoy karakterini oynayan İngiliz aktör, "Harry Potter filmlerinde yer almak benim için en büyük onurdu" dedi. Felton, sahnede tekrar Draco'yu canlandırmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

    Öte yandan Harry Potter filmlerinin yıldız ismi Daniel Radcliffe de dizinin Harry'si Dominic McLaughlin'e mektup yazdığını açıklamıştı.

     

    Radcliffe, 11 yaşındaki Dominic'e "Umarım hayatının en iyi zamanlarını geçirirsin, hatta benimkinden bile daha iyi bir deneyim yaşarsın; benim zamanım harikaydı ama seninki daha da güzel olsun" diye seslendiğini ifade etmişti.

     

    Harry Potter dizisinin çocuk yıldızlarına sarılmak istediğini belirten ünlü oyuncu, "Hayatlarında bir hayalet gibi üzerlerinde dolaşmak istemiyorum" demişti.

28 Mart 2026