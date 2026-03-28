Star TV'nin Yeni Dizisi Pazar Akşamı Başlıyor
Dizide, Karataş ailesinin karanlık dünyası ve Hisarlı Mahallesi'nin kadınları dikkat çekecek.
Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı "Çirkin" izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. 29 Mart Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek olan dizide, Karataş ailesi ve Hisarlı Mahallesi'nin kadınları öne çıkıyor.
KARATAŞ AİLESİNDE FARKLI KARAKTERLER BİR ARADA
Farklı karakterlerin bir araya geldiği ve dengelerin sürekli değiştiği bir aile yapısıyla dikkat çeken Karataş ailesinde; Ökkeş Karataş'ın kızı Lale ile yeni eşi Hande arasında ipler gerilecek.
Çirkin'de Ökkeş Karataş'a usta oyuncu Çetin Tekindor, Ökkeş'in kızı Lale'ye Başak Gümülcinelioğlu, oğlu Engin'e Baran Bölükbaşı hayat verirken; yeni eş Hande'yi ise Gözde Kansu canlandıracak.
HİSARLI MAHALLESİ'NİN KADINLARI
Meryem'e (Derya Pınar Ak) çocukluk aşkı Kadir'in yaptığı evlilik teklifiyle başlayan ve bir kadının küllerinden doğuşunu konu eden dizide; Hisarlı Mahallesi'nde de genç kızların hayalleri ile Cennet'in sert gerçekleri arasındaki çatışma da ekrana taşınacak.
Çirkin'de Cennet'e usta oyuncu Nur Sürer, Cennet'in büyük kızı Nehir'e Sema Gültekin, küçük kızı Yaren'e Eylül Ersöz hayat verirken, Meryem'in yakın dostu Seher'i de Buse Badurlar oynayacak.
Yapımını 25 Film'in üstlendiği, senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı "Çirkin" dizisinin kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Olgun Toker, Cahit Gök, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak'ın oturduğu "Çirkin", ilk bölümüyle 29 Mart Pazar akşamı Star'da.