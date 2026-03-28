Araba Alacaklara Müjde!
Kampanyalı sıfır araçlarda son fırsatlar
Mart ayıyla birlikte otomotiv sektöründe kampanya yoğunluğu yeniden hız kazandı. Bahar döneminin yaklaşmasıyla birlikte showroomlarda hareketlilik artarken, markalar arasındaki rekabet de belirgin şekilde yükseliyor.
MART 2026'DA OTOMOBİL KAMPANYALARINDA HANGİ MODELLER VE ÖDEME SEÇENEKLERİ ÖNE ÇIKIYOR?
CİTROEN C3 AİRCROSS (PLUS) & E-C3 AİRCROSS (ELEKTRİKLİ)
300 bin TL'ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı bulunuyor.
CİTROEN C4 & C4 X (MAX 2025)
150 bin TL'ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim avantajı sunuluyor.
CİTROEN AMİ
270 bin TL'ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.
CİTROEN BERLİNGO KOMBİ
600 bin TL'ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.
CİTROEN BERLİNGO VAN
500 bin TL'ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı bulunuyor.
CİTROEN JUMPY SPACETOURER
600 bin TL'ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi avantajı sunuluyor
CİTROEN JUMPY VAN
750 bin TL'ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.
CİTROËN E-C3 (ELEKTRİKLİ 2025)
250 bin TL'ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor.
FIAT SCUDO VAN & SCUDO COMBİ/COMBİMİX
1 milyon TL'ye 9 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı ile satışa sunuluyor.
FIAT ULYSSE & SCUDO KAMYONET
1 milyon TL'ye 6 ay vadeli, 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor.
FIAT DUCATO VAN & DUCATO MİNİBÜS
1 milyon TL'ye 6 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor.
FIAT DOBLO COMBİ
900 bin TL'ye 9 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Ayrıca sınırlı sayıda 1.297.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.
FIAT GRANDE PANDA (ELEKTRİKLİ)
1.539.900 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. 300 bin TL'ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı bulunuyor. Ayrıca nakit alımlarda 70 bin TL indirim avantajı sağlanıyor.
FIAT EGEA SEDAN & CROSS
200 bin TL'ye 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sunuluyor. ÖTV muafiyetli alımlarda ise 150 bin TL'ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
FIAT 600
200 bin TL'ye 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi imkânı ve bayi peşin ödeme indirimi avantajı sunuluyor.
FIAT 500E (ELEKTRİKLİ)
130 bin TL'ye varan indirim ve 280 bin TL'ye 12 ay vadeli, yüzde 2,89 faizli kredi imkânı ile sunuluyor.
JEEP AVENGER (ELEKTRİK, E-HYBRİD, 4XE)
Summit donanımlı Avenger Elektrik modelinde 120 bin TL'ye varan takas desteği sunuluyor. Summit donanımlı Avenger e-Hybrid ve Overland donanımlı Avenger 4xe modellerinde ise 40 bin TL'ye varan takas desteği sağlanıyor. Ayrıca Avenger e-Hybrid modelinde 500 bin TL'ye 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi imkânı bulunuyor.
JEEP COMPASS
Summit donanımlı versiyon 2 milyon 920 bin TL'den, Limited donanımlı versiyon ise 2 milyon 620 bin TL'den başlayan
ALFA ROMEO JUNİOR (IBRİDA & ELETTRİCA)
Junior Ibrida Speciale+ versiyonunda 60 bin TL'ye varan takas desteği sunuluyor. Junior Elettrica Speciale+ versiyonunda ise 300.000 TL'ye 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi imkânı bulunuyor.
ALFA ROMEO TONALE (DİZEL)
Dizel motorlu versiyonunda avantajlı takas desteği imkânı sunuluyor.
CHERY TIGGO7 (PRESTİGE 4X2 & 4X4)
Ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. 2026 model yılı Prestige 4x4 versiyonu 2.391.000 TL kampanyalı fiyatla satışta. Ayrıca model, Türkiye'de 2 milyon 270 bin TL'den başlayan mart ayına özel fiyatlarla sunuluyor.
CHERY TIGGO8 (PRESTİGE 2025)
Ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli, 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor. 2 milyon 658 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
JAECOO 7 EVOLVE 4X2
2 milyon 390 bin TL kampanyalı satış fiyatı ile sunuluyor. 300 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Ayrıca 200 bin TL'ye varan nakit indirim avantajı bulunuyor.