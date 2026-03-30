Kayahan'ın Bilinmeyen Takıntısı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Kızının adında bile dikkat etmiş
Türk müziğinin unutulmaz ismi Kayahan'ın vefatının 11. yıl dönümünde hakkında bilinmeyen bazı detaylar gündem oldu. Rakamlara karşı özel bir ilgisi olan ünlü sanatçının, kızının adını dahi koyarken önem verdiği o sayıyla bağlantısı çok şaşırttı.
"Bir Aşk Hikayesi", "Odalarda Işıksızım", "Seninle Her Şeye Varım Ben" gibi unutulmaz parçalarla hafızalarda yer edinen Kayahan, 2015 yılında yaşama gözlerini yumdu.
Ardında dillere pelesenk olan parçalar bırakan ünlü sanatçının hakkında bilinmeyen bir gerçek ise yıllar sonra ortaya çıktı.
Kendine has sanatçı yönüyle adından söz ettiren Kayahan'ın yalnızca duyguları değil, rakamları da yöneten muazzam bir hafızası vardı. Ünlü isim, notaların yanı sıra telefonunda kayıtlı 550'nin üzerindeki numarayı ezbere biliyordu.
13 SAYISI ÖNEMLİYDİ!
Rakamlara ayrı bir ilgisi olan ünlü sanatçının hayatında 13 rakamının ise çok ilginç bir serüveni vardı. Uzun bir süre 13 sayısından hiç hazetmeyen Kayahan, kapı numarası 13 olan evlerde oturmaz, hatta ajandasındaki 13 tarihli sayfaları tek tek koparıp atardı.
Ancak katıldığı bir yarışmada 13 kişi arasından birinci seçilince, tüm fikri değişti.
O günden sonra her şeyi 13'e tamamlamak için çaba gösteren usta sanatçı, kızı Aslı Gönül Açar'ın isim ve soyadındaki harf sayısının bile toplamda 13 etmesi için özel çaba verdi.