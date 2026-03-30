Tek Ayak Üzerinde Durun, Bedeniniz Kaç Yaşında Ölçün!
Flamingo testinin sonuçları şaşırtıcı
-
Son yıllarda birçok araştırmaya konu olan 'tek ayak üzerinde durma' testi, vücudun nasıl yaşlandığına dair önemli bir gösterge olabiliyor. Tek ayak üzerinde dururken devreye giren denge ve kas kontrolünün yaşla birlikte gerilediğine dikkat çeken uzmanlara göre bu test, kişi için ölçü niteliği taşıyor.
-
Yaş ilerledikçe vücudumuzda yaşanan bazı değişimler, günlük hayatın bir parçası olarak görülse de sağlığımız için dikkat çeken ipuçlarını da gözler önüne seriyor. Bu değişimlerden biri "denge yeteneği" üzerinde de etkili. Özellikle tek ayak üzerinde durma süresi, vücudun denge, kas gücü, sinir-kas koordinasyonu ve düşme riski gibi unsurlarına dair bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor.
-
Son dönemlerde yapılan araştırmalar; tek ayak üzerinde dururken devreye giren denge ve kas kontrolünün, yaşla birlikte en erken gerileyen beceriler arasında yer aldığını belirledi.
-
Yapılan çalışmalarda 65 yaş üzeri katılımcının bu pozisyonda 2 saniyeden uzun süre kalmakta zorlandığı belirlendi.
-
TEK AYAK ÜZERİNDE DURMA TESTİ NEDİR?
Söz konusu teste göre; kişi başka bir yerden destek almadan bir ayağını yerden kaldırıyor, gözleri açık kalıyor ve ellerini kalçasında tutuyor. Ayağınızı yerden kaldırdığınız anda süre başlıyor ve ayağın yeniden yere değmesi veya ellerin kalçadan ayrılmasıyla test sona eriyor.
-
18-39 YAŞ ARASINDA SÜRE '43 SANİYE'
Testi yapan 18 ile 39 yaş arasındaki kişilerin, bu pozisyonda yaklaşık olarak 43 saniye durabildiğini gözlemleniyor. Kas gücü ve koordinasyon gücü göz önüne alındığında bu süre normal kabul ediliyor.
-
40-49 YAŞ ARASINDA SÜRE '40 SANİYE'
40 ile 49 yaş arasında kişilerin ise, 40 saniye bu şekilde durabildiği gözlemleniyor. Aradaki fark küçük görünse de yaş faktörü bu noktada etkili olabiliyor.
-
50-59 YAŞ ARASINDA SÜRE '37 SANİYE'
Testi yapan 50 ile 59 yaş arasındaki kişilerin, bu pozisyonda yaklaşık olarak 37 saniye durabildiği gözlemleniyor. Bu yaş grubunda denge performansındaki gerileme daha belirgin hale gelebiliyor.
-
60-69 YAŞ ARASINDA SÜRE '37 SANİYE'
60 ile 69 yaş arasında kişilerin ise, bu pozisyonda 40 saniye durabildiği gözlemleniyor.
-
British Journal of Sports Medicine'da yayımlanan bir araştırmaya göre; orta ve ileri yaş döneminde tek ayak üzerinde 10 saniye duramamak, sonraki 10 yıl içinde herhangi bir nedene bağlı ölüm riskinin neredeyse 2 katına çıkmasıyla ilişkili olabiliyor.
-
Söz konusu testin tek başına bir teşhis için yeterli olmadığına vurgu yapan uzmanlar, güçlü bir uyarı işareti taşıyabileceğine dikkat çekiyor. Denge süresi düşük çıkanlar için düzenli hareket, yürüyüş, basit denge egzersizleri ve güç çalışmaları öneriliyor.