Altın Alacaklara Kolaylık.

Yeni dönem başladı, konuma göre altın fiyatları cebinizde

  1. <p>Sektörde uzman ekiplerle uzun zamandır çeşitli testlerle altyapı çalışmaları yürütülerek hayata geçirilen Zerger App, İstanbul Kuyumcular Odası'nın (İKO) hizmetlerini kuyumcuların cep telefonlarına taşırken, vatandaşın da altın ve mücevher alışverişinde rehber niteliğinde hizmet sunuyor.</p><p>&nbsp;</p><p>Zerger App'te haritadaki konumla İKO'ya üye olan kuyumcularda altın alış-satış rakamları görülebilirken, İKO Güvence Etiketi, GLT Sorgu, MYK-Ustalık Belgesi, Rehber ve Yakındaki Kuyumcular sekmeleriyle aynı platformda birçok hizmet de bir arada kullanılabiliyor.</p>

  2. <p>İKO Başkanı Mustafa Atayık, İKO'nun hayata geçirdiği Zerger App ile esnafın, kuyumcuların ve vatandaşların ulaşabileceği ticari, mali kurallarla ilgili bilgilerin hepsinin bir platformda toplandığını söyledi.</p><p>&nbsp;</p><p>Zerger App'in kuyum sektörüne yönelik gerçekleştirilen düzenlemeler ile kuyumcuların mali yükümlülükler, mali suçları sorgulamaları gibi konularda yardımcı olduğuna dikkati çeken Atayık, "İKO Güvence Etiketi de bu uygulamada var. Altın fiyatları yükselince suistimaller oluyor. Kuyumcu olmayan kişiler vatandaşlarımıza yönelik aldatıcı satışlar yapıyor. İKO Güvence Etiketi gerçekten çok önemli vazifeler yapıyor." diye konuştu.</p><p>&nbsp;</p><p>Atayık, söz konusu Güvence Etiketi'nin özellikle e-ticarette büyük önem taşıdığını ve vatandaşların internet üzerindeki altın alımlarında ilgili firmadan İKO Güvence Etiketi'ni talep etmeleri gerektiğini vurguladı.</p>

  3. <h2 class="text-size-20 md:text-size-24 px-2.5 mt-2 text-black font-bold pt-2">BÖLGE BÖLGE HANGİ KUYUMCUDA ALTIN NE KADAR GÖRÜLÜYOR</h2><div class="text-size-18 md:text-size-20 p-3 pb-1 font-medium text-black ck ck-content break-words leading-normal"><p>Atayık, uygulama ile uluslararası geçerliliği olan Türkiye Gemoloji Laboratuvarı'nın (GLT) sektöre önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:</p><p>&nbsp;</p><p>"İKO yarı kamu kuruluşudur. Vatandaşlarımız pırlanta, renkli taş, elmas alırken bizim laboratuvarımızın sertifikası olan GLT'yi mutlaka talep etsinler. Firma kartlarından ziyade GLT'nin sertifikalarını alırlarsa bunları Zerger App'in içinde sorgulayabiliyorlar. Kısa sürede sorgulayıp ürünün ne olduğunu, boyutunu, şeklini, karatını öğrenebiliyorlar. Zerger App'te ayrıca İKO fiyatımız var. Her bölgede hava durumu gibi nereye gitseler, yani Malatya'ya gitseler, Malatya'nın fiyatı, Mardin'e gitseler, Mardin'in fiyatı, İstanbul'un fiyatı, otomatik fiyatlar var. Bu fiyatları takip ederek güvenli bir şekilde kuyumcularımızla münakaşa etmeden alışveriş yapabilirler. Çünkü vatandaşlarımız genellikle televizyon ekranına bakıyor ama piyasadaki fiyatlarla uyuşmadığı zaman bir tartışma yaşanıyor. Vatandaşlarımız bu uygulamayı indirerek bölge bölge hangi kuyumcuda altın fiyatları ne kadar görebilir ve güvenle alışveriş yapabilirler."</p></div>

  4. <p>Fiyatların haritadaki konumla farklılık gösterebildiğini dile getiren Atayık, "Uygulamayı şimdi burada açarsanız Kapalıçarşı'nın fiyatlarını gösterecek. Biz her bölgeye yetkiler veriyoruz. O bölgenin yetkili temsilcisi fiyatları kendi bölgesine göre ayarlıyor. Fiyatlar şehir şehir, ilçe ilçe bile değişir." diye konuştu.</p><p>&nbsp;</p><p>İKO Başkanı Atayık, uygulamanın içinde dijital satışlar için e-fatura hizmeti de bulunduğunu ifade ederek, gelecek yıl bütün işletmelerin e-faturaya geçebileceğini ve söz konusu bu hizmetin de bundan dolayı önemli olduğunu dile getirdi.</p><p>&nbsp;</p><p>Uygulama ile İKO'ya üye olan kuyumcuların, mağazaların harita üzerinden takip edilebileceğini aktaran Atayık, "Örneğin kuyumculuk sektöründe iş arayanlar, iş vermek isteyenler, kiralık veya satılık işyeri gibi konuların hepsi bir arada Zerger App'te mevcut." ifadelerini kullandı.</p>

  5. <p>Atayık, vatandaşların televizyonda gördüğü altın fiyatları ile kuyumcudaki fiyat farklılığının nedenine ilişkin, şunları anlattı:</p><p>&nbsp;</p><p>"Özellikle haber kanalları has altın fiyatlarını alıyor. Yani işçilik maliyetini fiyatların üstüne koymuyor. Şu an gram altında ekran fiyatıyla çarşının, serbest piyasanın fiyatı arasında 300 lira, 400 liraya kadar farklar oluyor. Biz diyoruz ki bu vatandaşı yanıltıyor. Kuyumcuya gidince siz niye pahalı satıyorsunuz diye tartışmalar çıkıyor. Bunun önüne geçmek için haber kanallarına İKO fiyatı kullanın diye teklif ediyoruz."</p><p>&nbsp;</p><p>Konuşmasının ardından Atayık, Zerger App ile yapılan sorgulamaları, fiyat takibi gibi hizmetleri Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda uygulamalı olarak gösterdi.</p>

30 Mart 2026