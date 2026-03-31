YÖK talimatı gönderdi: Doğum yapan kadınlara ek süre verilsin!
Pegasus'tan İndirim Kampanyası

Hangi ülkelerde geçerli?

  1. Havayolu şirketi Pegasus, yurt dışı seyahat planı yapan yolcular için sınırlı süreli yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, belirlenen tarihler arasında satın alınan biletlerde önemli avantajlar sunuluyor.

  2. <p><strong>SATIŞ VE UÇUŞ TARİHLERİ NETLEŞTİ</strong></p> <p>Kampanya, 26 Mart 2026 saat 11.00 ile 27 Mart 2026 saat 23.59 arasında satın alınan biletler için geçerli olacak. Bu tarihler arasında satın alınan biletlerle yapılacak uçuşlar ise 13 Nisan 2026 ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasını kapsıyor.</p> <p>Ancak 22 Mayıs - 1 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuşlar kampanya dışında bırakıldı.</p>

  3. <p><strong>KAMPANYA HANGİ UÇUŞLARI KAPSIYOR?</strong></p> <p>Kampanya, Pegasus'un gerçekleştirdiği yurt dışı direkt uçuşlarda geçerli olacak. Kuzey Kıbrıs uçuşları ve belirli hatlar kampanya dışında tutuldu.</p> <p>Ayrıca kampanya, yalnızca Pegasus'un internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınan biletlerde geçerli.</p>

  4. <p><strong>KAMPANYA DIŞINDA TUTULAN HATLAR VE ÜLKELER</strong></p> <p>Kampanya kapsamına alınmayan uçuşlar ağırlıklı olarak Orta Doğu, Körfez ve bazı Avrupa hatlarını kapsıyor. Bu kapsamda kampanya dışı bırakılan ülkeler ve destinasyonlar şöyle:</p> <p><strong><span style="background-color:#FFFFE0">Birleşik Arap Emirlikleri: Abu Dabi, Dubai, Şarja</span><br> <span style="background-color:#FFFFE0">Ürdün: Amman</span><br> <span style="background-color:#FFFFE0">Irak: Bağdat, Basra, Erbil, Süleymaniye</span><br> <span style="background-color:#FFFFE0">Bahreyn: Bahreyn</span><br> <span style="background-color:#FFFFE0">Sırbistan: Belgrad</span><br> <span style="background-color:#FFFFE0">Lübnan: Beyrut</span><br> <span style="background-color:#FFFFE0">Suudi Arabistan: Cidde, Dammam, Medine, Riyad</span><br> <span style="background-color:#FFFFE0">Katar: Doha</span><br> <span style="background-color:#FFFFE0">Umman: Maskat</span><br> <span style="background-color:#FFFFE0">İran: İsfahan, Tahran (İmam Humeyni), Meşhed, Şiraz, Tebriz</span><br> <span style="background-color:#FFFFE0">Karadağ: Podgorica</span><br> <span style="background-color:#FFFFE0">Suriye: Halep, Şam</span><br> <span style="background-color:#FFFFE0">Kuveyt: Kuveyt</span><br> <span style="background-color:#FFFFE0">Mısır: Kahire</span><br> <span style="background-color:#FFFFE0">İtalya (iç hat bağlantıları): Bari, Katanya, Napoli, Palermo, Torino, Venedik, Lamezia Terme</span><br> <span style="background-color:#FFFFE0">İsvi

  5. <p><strong>%25 İNDİRİM LİGHT PAKET BİLETLERDE</strong></p> <p>Kampanya kapsamında Pegasus BolBol üyeleri, yurt dışı direkt uçuşlarda Light Paket biletleri vergiler hariç %25 indirimle satın alabilecek. Light Paket, yalnızca koltuk altına sığabilecek çanta hakkı sunarken; kabin bagajı ve uçak altı bagajı bu pakete dahil değil.</p> <p>Ek hizmetler ise ayrıca ücretlendirilirken, kampanya süresince satın alınacak ek kabin bagajı ve uçak altı bagajı haklarında da %25 indirim uygulanacak.</p>

  6. <p><strong>KİMLER YARARLANABİLİYOR?</strong></p> <p>Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabiliyor. Üyeliği olmayan yolcular ise kampanya süresi içinde ücretsiz üye olarak fırsattan yararlanabiliyor.</p> <p>0-2 yaş arası bebek yolcular kampanyaya dahil edilmezken, çocuk yolcular ise bağlı üyelik üzerinden kampanyadan yararlanabiliyor.</p> <p><strong>EK BAGAJ VE HİZMETLERDE İNDİRİM FIRSATI</strong></p> <p>Kampanya yalnızca bilet fiyatlarıyla sınırlı kalmıyor. Light Paket bilete ek olarak satın alınacak bir adet kabin bagajı ve bir adet uçak altı bagajı için de %25 indirim uygulanıyor. Diğer paketlerde ise ek uçak altı bagajı alımlarında indirim geçerli.</p>

  7. <p><strong>KAMPANYADAN YARARLANMAK İÇİN NE YAPILMALI?</strong></p> <p>İndirimden faydalanmak isteyen yolcuların, bilet satın alma sürecinde ödeme adımına ilerleyerek "Yurt dışı uçuşları %25 İndirimli ve Bagaj Fırsatı!" seçeneğini aktif hale getirmesi gerekiyor.</p> <p><strong>DİĞER KURALLAR VE UYARILAR</strong></p> <p>Kampanya başka indirimlerle birleştirilemiyor ve yalnızca Pegasus'un kendi uçuşlarında geçerli oluyor. Ortak uçuşlar kapsam dışında kalıyor.</p> <p>Bilet değişiklik, iptal ve iade işlemleri ise Pegasus'un genel kuralları çerçevesinde uygulanıyor. Şirket, kampanya süresi boyunca şartlarda değişiklik yapma veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutuyor.</p>

31 Mart 2026