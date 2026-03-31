Ünlü Sunucunun Nostaljik Karesi Gündemde
Saba Tümer gençlik fotoğrafını paylaştı
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaşan nostaljik paylaşım, sunucu Saba Tümer'in henüz kariyerinin başındaki doğal halini gözler önüne serdi. 25 Mart günü yapılan bu paylaşım, magazin dünyasında Tümer'in estetik müdahalelerden uzak doğal güzelliğiyle ilgili geniş bir tartışma başlattı.
NOSTALJİK PAYLAŞIM BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Kahkahası ve bitmeyen enerjisiyle hafızalara kazınan Saba Tümer, bu kez bir televizyon programıyla değil, geçmişe ait bir fotoğrafıyla gündeme geldi. Takipçileriyle paylaştığı gençlik karesinde duru güzelliğiyle dikkat çeken Tümer, nostalji rüzgarları estirdi.
DEĞİŞİMİYLE HAYRAN BIRAKTI
Paylaşılan fotoğrafa gelen yorumların büyük bir çoğunluğu, Saba Tümer'in o yıllardaki doğal tarzına ve yüz hatlarının hiç değişmemiş olmasına odaklanıyor. Kullanıcılar, ünlü sunucunun enerjisinin o yıllardan bugüne eksilmeden geldiğini vurgularken, nostaljik kare kısa sürede viral listelerine girdi.
MERAK EDİLENLER
Saba Tümer kaç yaşında?
5 Aralık 1970 doğumlu olan Saba Tümer, 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.
Saba Tümer aslen nereli?
Ünlü sunucu ve gazeteci Saba Tümer, aslen İzmirli'dir.
Saba Tümer estetik yaptırdı mı?
Sosyal medyada paylaştığı gençlik fotoğrafının ardından en çok merak edilen konulardan biri de estetik oldu. Takipçilerinin büyük bir çoğunluğu, Tümer'in yüz hatlarının ve karakteristik gülüşünün yıllar içinde değişmediğini, doğal halini koruduğunu belirtti.
Saba Tümer şu an ne iş yapıyor?
Geleneksel televizyon kanallarındaki programlarının yanı sıra Saba Tümer, günümüzde kendi adını taşıyan YouTube kanalında konuk ağırlamaya ve dijital platformlar için içerik üretmeye devam ediyor.