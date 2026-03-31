Son Anket Damga Vurdu!
İşte Türkiye'nin en büyük sorunu! Bu sorunları hangi parti çözebilir?
ASAL Araştırma tarafından Mart 2026'da gerçekleştirilen kamuoyu yoklaması, Türkiye'de vatandaşın en büyük gündeminin ekonomi olduğunu ortaya koydu.
Araştırmada ekonomi başlığı, diğer tüm sorunları geride bırakarak açık farkla zirvede yer aldı.
TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI HANGİ SİYASİ PARTİ ÇÖZEBİLİR?
FİKRİM YOK/ CEVAP YOK:%4.9
DİĞER:%2.8
ANAHTAR PARTİ:%1.2
YENİDEN REFAH PARTİSİ:%1.3
ZAFER PARTİSİ:%1.9
İYİ PARTİ:%2.4
MHP:%3.2
DEM PARTİ:%3.6
CHP:%19.5
AK PARTİ:%22.2
31 Mart 2026