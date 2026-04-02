Uzun Ömürlü Ve Sağlıklı İnsanların 6 Alışkanlığı!

CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Kabine yoğun gündemle toplanacak: Hangi başlıklar öne çıkıyor?
Kabine yoğun gündemle toplanacak: Hangi başlıklar öne çıkıyor?
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
TBMM'ye gönderilen 31 bin dilekçede 'yok artık' dedirten istekler
TBMM'ye gönderilen 31 bin dilekçede 'yok artık' dedirten istekler
Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı
Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı
TCMB ve Bakanlıktan ortak yalanlama: 'Gizli bilgi' iddiaları gerçek dışı
TCMB ve Bakanlıktan ortak yalanlama: 'Gizli bilgi' iddiaları gerçek dışı
Motorine yeni zam yolda: Litresi 85 TL'yi geçecek!
Motorine yeni zam yolda: Litresi 85 TL'yi geçecek!
Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Meclis'te haftanın ilk gündemi 'doğum izni' düzenlemesi
Meclis'te haftanın ilk gündemi 'doğum izni' düzenlemesi
Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!
Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!
Devlet ÖTV'den karşıladı: Depoda 830 TL cepte kaldı!
Devlet ÖTV'den karşıladı: Depoda 830 TL cepte kaldı!
Domates 50 TL'den 250 TL'ye: Bakanlıktan inceleme
Domates 50 TL'den 250 TL'ye: Bakanlıktan inceleme
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Gaziantep Adliyesi'nde operasyon: 2 zabıt katibi tutuklandı, 1 savcı açığa alındı
Gaziantep Adliyesi'nde operasyon: 2 zabıt katibi tutuklandı, 1 savcı açığa alındı
İçişleri Bakanı: Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey
İçişleri Bakanı: Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey
Enerji Bakanı: Elektrik çağına doğru gidiyoruz
Enerji Bakanı: Elektrik çağına doğru gidiyoruz
Kaçarken polise çarptı: 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltında
Kaçarken polise çarptı: 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltında
Ankara-İstanbul hattında kritik proje: 9 dakikaya düşecek
Uzun Ömürlü Ve Sağlıklı İnsanların 6 Alışkanlığı!

Mutluluğun sırrı

  1. <span><em><strong>Uzun, mutlu ve dolu dolu bir ömür yaşamak her birimizin en büyük arzusu. Davranış bilimci Arthur Brooks, uzun ve mutlu bir yaşam sürmek isteyen insanların günlük olarak uyguladığı 6 alışkanlığı açıkladı.</strong></em></span>

  2. <span><strong>Dr. Rhonda Patrick'in FoundMyFitness podcast'inde konuşan Davranış bilimci Arthur Brooks, uzun ve mutlu bir yaşam süren kişilerin günlük alışkanlıklarında önem verdiği bazı alışkanlıklara dikkat çekti. Harvard Üniversitesi tarafından yürütülen Yetişkin Gelişim Çalışması verilerini işaret eden Brooks, bu alışkanlıkları 6 maddede sıraladı. İşte, o maddeler...</strong></span>

  3. <p><span style="color:#FF0000"><strong>1. DOĞRU BESLENME</strong></span></p> <p><strong>Sağlıklı porsiyonlar ve düzenli beslenme, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı aktif bir şekilde etkiliyor. Zengin içerikli besinler ve doyurucu tabaklar, uzun ve sağlıklı ömrün ilk adımını oluşturuyor.</strong></p>

  4. <p><span style="color:#FF0000"><strong>2. DÜZENLİ EGZERSİZ</strong></span></p> <p><strong>Brooks'a göre orta düzeyde ve düzenli hareket etmek, hem beden için faydalı hem de mutluluk seviyesini artırıyor.</strong></p>

  5. <p><span><strong>3. SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURMAK ÖNEMLİ</strong></span></p> <p><strong>Sigara ve alkolün zararlarına dikkat çeken Brooks, "Hiçbir zaman bağımlı olmayan ya da kötü alışkanlıklarını bırakan kişiler daha sağlıklı ve mutlu oluyor" değerlendirmesinde bulunuyor.</strong></p>

  6. <p><span><strong>4. ÖĞRENMEYE AÇIK OLMAK</strong></span></p> <p><strong>Brooks'a göre yeni bilgiler edinmek ve öğrenmeye açık olmak zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiliyor. Ömür boyu öğrenmeye devam eden kişiler, hem daha sağlıklı hem de daha mutlu hissediyor.</strong></p>

  7. <p><span><strong>5. PROBLEMLERİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE ÇÖZMEK</strong></span></p> <p><strong>Mutlu ve sağlıklı yaşamın en önemli sırlarından bir de kimi zaman yaşadığımız ve sanki hiç bitmeyecek, geçmeyecek gibi görünen sorunlarla, zorluklarla başa çıkmak. Bu beceriyi ve kontrolü sağlamak elbette kolay değil ancak terapilerle ya da günlük tutarak, yürüyüş yaparak bu beceriyi yakalayabiliriz.</strong></p>

  8. <p><span><strong>6. SOSYAL İLİŞKİLER</strong></span></p> <p><strong>Brooks'a göre mutluluğun ve sağlığın en önemli adımı, güçlü bir ilişki veya sıkı arkadaşlıklar gibi gerçek sosyal bağlara sahip olmakla başlıyor. Brooks, "Beslenme, egzersiz ve ölçülülük önemli, ama merak, problem çözme becerisi ve sevgi uzun vadeli mutluluk için en kritik faktörler" diyor.</strong></p>

2 Nisan 2026