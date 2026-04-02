Uzun Ömürlü Ve Sağlıklı İnsanların 6 Alışkanlığı!
Mutluluğun sırrı
-
Uzun, mutlu ve dolu dolu bir ömür yaşamak her birimizin en büyük arzusu. Davranış bilimci Arthur Brooks, uzun ve mutlu bir yaşam sürmek isteyen insanların günlük olarak uyguladığı 6 alışkanlığı açıkladı.
-
Dr. Rhonda Patrick'in FoundMyFitness podcast'inde konuşan Davranış bilimci Arthur Brooks, uzun ve mutlu bir yaşam süren kişilerin günlük alışkanlıklarında önem verdiği bazı alışkanlıklara dikkat çekti. Harvard Üniversitesi tarafından yürütülen Yetişkin Gelişim Çalışması verilerini işaret eden Brooks, bu alışkanlıkları 6 maddede sıraladı. İşte, o maddeler...
-
1. DOĞRU BESLENME
Sağlıklı porsiyonlar ve düzenli beslenme, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı aktif bir şekilde etkiliyor. Zengin içerikli besinler ve doyurucu tabaklar, uzun ve sağlıklı ömrün ilk adımını oluşturuyor.
-
2. DÜZENLİ EGZERSİZ
Brooks'a göre orta düzeyde ve düzenli hareket etmek, hem beden için faydalı hem de mutluluk seviyesini artırıyor.
-
3. SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURMAK ÖNEMLİ
Sigara ve alkolün zararlarına dikkat çeken Brooks, "Hiçbir zaman bağımlı olmayan ya da kötü alışkanlıklarını bırakan kişiler daha sağlıklı ve mutlu oluyor" değerlendirmesinde bulunuyor.
-
4. ÖĞRENMEYE AÇIK OLMAK
Brooks'a göre yeni bilgiler edinmek ve öğrenmeye açık olmak zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiliyor. Ömür boyu öğrenmeye devam eden kişiler, hem daha sağlıklı hem de daha mutlu hissediyor.
-
5. PROBLEMLERİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE ÇÖZMEK
Mutlu ve sağlıklı yaşamın en önemli sırlarından bir de kimi zaman yaşadığımız ve sanki hiç bitmeyecek, geçmeyecek gibi görünen sorunlarla, zorluklarla başa çıkmak. Bu beceriyi ve kontrolü sağlamak elbette kolay değil ancak terapilerle ya da günlük tutarak, yürüyüş yaparak bu beceriyi yakalayabiliriz.
-
6. SOSYAL İLİŞKİLER
Brooks'a göre mutluluğun ve sağlığın en önemli adımı, güçlü bir ilişki veya sıkı arkadaşlıklar gibi gerçek sosyal bağlara sahip olmakla başlıyor. Brooks, "Beslenme, egzersiz ve ölçülülük önemli, ama merak, problem çözme becerisi ve sevgi uzun vadeli mutluluk için en kritik faktörler" diyor.