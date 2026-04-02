Dünyanın En Uykucu Olan Milleti Açıklandı
Uyku süresi ülkelere göre değişiyor!
Ülkeye göre farklılık gösteren uyku süreleri ile ilgili yapılan araştırma dikkat çekti. Dünya genelinde yapılan analize göre uyku süresi, coğrafi konum, kültürel alışkanlıklar ve gün batımına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. İşte yapılan araştırmaya göre dünyanın en uykucu milletleri..
Araştırmaya göre, özellikle Avrupa ülkeleri erken yatma ve kaliteli uyku açısından çok daha avantajlı. Bazı ülkelerde ise geç yatma alışkanlığı ve kısa uyku süresi dikkat çekiyor.
Araştırmada, ülkelerin ortalama yatma saati, uyanma süresi ve toplam yatakta kalma süresi dikkate alındı. İşte uyku düzenine göre öne çıkan ülkeler:
Yeni Zelanda
447 dakika (yaklaşık 7 saat 27 dakika)
Avustralya
- 440 dakika
İsveç
- 435 dakika
Danimarka
- 434 dakika
Kanada
- 431 dakika
Japonya
- 352 dakika (yaklaşık 5 saat 52 dakika)
Suudi Arabistan
- 362 dakika
Filipinler
- 368 dakika
Tayvan
- 381 dakika
Hong Kong
- 399 dakika
Türkiye, 395 dakikalık uyku süresiyle listede ortalama bir konumda bulunuyor.