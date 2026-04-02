Asmalı Konak'ın Zeliş'i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Yeni mesleği dikkat çekti
Asmalı Konak'ın unutulmaz Zeliş'i Naz Temel, yıllar sonra bambaşka bir kariyerle gündemde. Temel'in oyunculuğu bırakarak gemi kaptanı olması sosyal medyada büyük şaşkınlıkla karşılandı.
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Asmalı Konak dizisi ile tanınan ve dizide "Zeliş" karakterine hayat veren Naz Temel, yıllar sonra kariyerinde yaptığı radikal değişiklikle yeniden gündeme geldi.
Başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı, yayınlandığı dönemde geniş kitleleri ekran başına kilitleyen dizideki çocuk oyuncu Zeliş, izleyicinin gönlünde ayrı bir yer edinmişti.
MİNİK ZELİŞ BÜYÜDÜ
Dizinin final yapmasının ardından ekranlardan uzaklaşan Naz Temel'in, oyunculuk kariyerine devam etmek yerine farklı bir meslek seçmesi dikkat çekti.
GEMİ KAPTANI OLDU
Aradan geçen yaklaşık 23 yılın ardından ortaya çıkan bilgiye göre Temel, oyunculuğu bırakarak denizcilik sektörüne yöneldi ve gemi kaptanı oldu.
KARİYERİNDEKİ DEĞİŞİM ŞAŞIRTTI
Temel'in kariyerindeki bu radikal değişim, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken kullanıcılar, çocuk yaşta popülerlik kazanan bir oyuncunun böylesine farklı bir meslek seçmesini şaşkınlıkla karşıladı.