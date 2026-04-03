CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Ünlü Bankadan Ağızları Açık Bırakan Altın Tahmini

Haziran'ı işaret edip, rakam verdiler

  1. Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş yatırımcıları endişelendiriyordu. Ancak İsviçre merkezli banka UBS, düşüşün geçici olduğunu belirterek ons altının haziran sonunda 6 bin 200 dolara çıkacağını öngördü.

  2. Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş, yatırımcıların "Yükseliş devam edecek mi?" sorusunu&nbsp;gündeme getirirken, piyasadaki dalgalanmalara ilişkin İsviçre merkezli banka UBS analistlerinden dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

  DÜŞÜŞ GEÇİCİ OLABİLİR
Altın fiyatlarındaki son zayıflığın kalıcı olmayabileceğini belirten UBS analistleri, "Yılın başında yüzde 25'e kadar getiri sağlayan altın, 2026'daki kazançlarının büyük bölümünü geri verdi. Ancak bu düşüş geçici olabilir." ifadelerini kullandı.

  FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILIYOR
Yükselen enerji fiyatlarının piyasaları daha sıkı para politikası beklentisine yönelttiğine dikkat çekilen analizde, bu durumun faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın maliyetini artırdığı vurgulandı.

  5. Küresel faiz politikalarındaki değişime işaret eden analistler, "Piyasalarda daha önce 2026 için iki buçuk FED faiz indirimi beklentisi öne çıkarken, bu beklenti yerini faiz indirimi olmayacağı, hatta sınırlı bir artış ihtimaline bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.&nbsp;

  6. Analizde ayrıca, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası için de benzer şekilde faiz artışı beklentilerinin güç kazandığı kaydedildi.

  HAZİRAN SONUNDA 6 BİN 200 DOLARA YÜKSELMESİ BEKLENİYOR
Likiditeye yöneliş sürecinin sona ermesiyle altına olan talebin yeniden artacağını öngören UBS, altın fiyatlarındaki düşüşün kısa süreli olacağını ve toparlanmanın başlayacağını bildirdi.

  8. Çarpıcı fiyat tahminlerinde bulunan banka yetkilileri konuya ilişkin, "Altının ons fiyatının haziran sonunda 6 bin 200 dolara yükselmesi, 2027 başında ise 5 bin 900 dolar seviyesine gerilemesi bekleniyor." açıklamasını yaptı.&nbsp;

  9. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı şu sıralarda yaklaşık 4 bin 500 dolar seviyesinden işlem görüyor.

3 Nisan 2026