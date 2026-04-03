İşte TOKİ İstanbul Kura Tarihi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. İstanbul'un kentsel dönüşümü için yeni müjdeler açıklayacaklarını belirten Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi:

"Dirençli İstanbul için durmuyoruz, daha da hızlanıyoruz. Son üç ayda; Ataşehir, Beyoğlu, Kağıthane'deki anahtar teslimlerimizin ardından şimdi de Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi'nde 591 konut ve 28 iş yerinin dönüşümünü tamamladık. Yarın kuraları çekiyoruz. İstanbul'umuz için yeni müjdelerimizi de Ümraniye'den duyuruyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyorum"