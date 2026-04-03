İşte TOKİ İstanbul Kura Tarihi!
Bakan Murat Kurum açıkladı: TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi ne zaman yapılacak?
İstanbul'da konut sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için kritik süreç başladı. Ümraniye'de tamamlanan 591 konut ve 28 iş yeri için düzenlenen kura çekimiyle birlikte, yeni sosyal konut projelerine ilişkin detayların da netleşmesi bekleniyor.
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? BAKAN MURAT KURUM AÇIKLADI
İstanbul TOKİ kura çekimi 25 Nisan'da gerçekleşecek.
Bakan Kurum'un açıklaması, "Evet, inşallah 25 Nisan'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul'da kuraları çekeceğiz, yuvalarımızın sahiplerini belirleyeceğiz. Temelleri atar atmaz da en geç 2 yıl içinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız." şeklinde oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. İstanbul'un kentsel dönüşümü için yeni müjdeler açıklayacaklarını belirten Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi:
"Dirençli İstanbul için durmuyoruz, daha da hızlanıyoruz. Son üç ayda; Ataşehir, Beyoğlu, Kağıthane'deki anahtar teslimlerimizin ardından şimdi de Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi'nde 591 konut ve 28 iş yerinin dönüşümünü tamamladık. Yarın kuraları çekiyoruz. İstanbul'umuz için yeni müjdelerimizi de Ümraniye'den duyuruyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyorum"
Murat Kurum İstanbul için ne müjde verecek?
TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci büyük ölçüde tamamlandı. 29 Aralık 2025'te başlayan kuralarda 79 ilde hak sahipleri belirlenirken, süreç İstanbul ve Çorum aşamasına geldi.
Bakan Murat Kurum, İstanbul'daki TOKİ kura sürecinin Ramazan Bayramı'nın ardından başlayacağını açıklamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törende 100 bin konut için hak sahipleri belirlenecek.