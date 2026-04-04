Milyoner'de Kimsenin Beklemediği Hareket!
Japon yarışmacı yere kapandı
-
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Japon yarışmacı yaptığı hareketle hem sunucu Oktay Kaynarca'yı hem de izleyenleri şaşırttı.
-
Kim Milyoner Olmak İster programının dün yayınlanan bölümüne katılımcı Kohei Muranaga'nın stüdyoda sergilediği sıra dışı davranışlar programa damga vurdu.
-
SAYGISINI GÖSTERMEK İÇİN YERE KAPANDI
Türkiye'ye duyduğu ilgiyi dile getiren Kohei Muranaga, yarışma sırasında saygı ifadesi olarak aniden yere yüzüstü uzandı. Geleneksel bir davranış olduğunu belirten yarışmacı, "Size saygımı göstermeme izin verin. 2 dakika böyle durayım" sözleriyle kendini ifade etti.
-
OKTAY KAYNARCA BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI O ilginç anlarda ise ne yapacağını bilemeyen Ünlü sunucu Oktay Kaynarca ise Allah'a avuç açarak dua etti.
-
Kaynarca, saygısını göstermek adına yere uzanarak selam veren Japon yarışmacıya "Kurban olayım kalk" sözleri ile karşılık verdi.
-
Kohei Muranaga, yarışmadan 5 bin TL alarak ayrıldı.
-
Yarışmadan ayrılırken yaptığı açıklamada paradan çok bu deneyimin kendisi için değerli olduğunu vurgulayan Muranaga, "Sizinle tanışmak benim için daha büyük bir ödül""diyerek vedasında da yere uzandı.
-
Bu anlar karşısında Kaynarca'nın "Hiç gerek yok gerçekten" sözleri dikkat çekti.