Hande Soral'dan Dikkat Çeken İtiraf!
"Eğitim aldıktan sonra onu izledim"
Ünlü oyuncu Hande Soral, Gassal dizisinde canlandırdığı Nihan karakteri hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. Soral, rolü ile özdeşleşmek için eğitim aldığını belirtirken "Bu karakteri başkası oynasa kıskanırdım" dedi.
Gassal dizisinde 'Nihan' karakteriyle seyirci karşısına çıkan ve başarılı oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Hande Soral, verdiği bir röportajda diziyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
"ROL İÇİN EĞİTİM ALDIM"
Soral, dizideki Nihan karakterine hazırlanırken önce bir kadın gassaldan mesleğiyle ilgili bilgiler alarak başladığını ve daha sonrasında öğrendiklerini cansız bir manken üzerinde test ettiğini açıkladı.
"AHMET'İ YAKINDAN İZLEDİM"
Ünlü oyuncu, dizide Ahmet Kural'ın kadın versiyonunu canlandıracağı için eğitimini aldıktan sonra Kural'ı yakından izleyip gözlemlediğini ve bunun işini hem kolay hem de zor kıldığını ifade etti.
"KISKANIRDIM"
Nihan karakterinin güçlü duruşu karşısında çok etkilendiğini de söyleyen ünlü oyuncu Hande Soral, "Bu karakteri başkası oynasa kıskanırdım" diyerek Nihan'ın kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu da itiraf etti.