Doktor Hatası Yüzünden 6 Kez Ameliyat Oldu!
Aslı Bekiroğlu son durumunu paylaştı
Doktor hatası yüzünden hayatı kabusa dönen ve 6 kere ameliyat olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu hastane odasından paylaşarak sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Rahim miyomu ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağırsağı kesilen Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde 6'ıncı kez bıçak altına yatmıştı.
'BAĞIRSAKLARIMI KESTİLER' DEMİŞTİ
Ünlü oyuncu yaşadığı talihsiz olayı şu sözlerle ifade etti:
"Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan." dedi.
Bekiroğlu, katıldığı bir programda yaşadıklarını; "Sonra 6-7 ay kadar bekledik; en son Ekim ayında bir ameliyat daha oldum. Bu sefer kasımı aldılar ve aşağıya koydular, arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. Şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki ameliyatım daha olacak; biri Ocak'ta, diğeri Mart-Nisan gibi, inşallah." sözleriyle açıklamıştı.
Ardından yaptığı bir başka paylaşımda ise yaşadığı sürece rağmen moralini koruduğunu vurgulayan oyuncu, "Bağırsağımızı kestiler, altı ameliyat geçirdik; üstüne iki operasyon daha çıktı diye tarzımızdan vazgeçecek değiliz" sözleriyle dikkat çekti.
HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM
Tedavisi devam eden oyuncu, hastane odasından bir karesini daha yayınladı. Ameliyat sürecinin devam edeceğini belirten Aslı Bekiroğlu, "Bitmiyor, bir süre daha buralardayım" ifadelerini kullandı.
ANNESİ İLE İLGİL DUYGUSAL PAYLAŞIM
Bu zrolu süreçte bir an olsun yanından ayrılmayan annesi ile ildili paylaşım yapan Bekiroğlu paylaşımda şu ifadelere yer verdi.
Cefakar annem, hakkın ödenmez. İnşallah bende 60 yaşında senin kadar güzel ve sağlıklı olurum. Seni çok seviyorum. Anneninizin kıymetini bilin.. Bütün bu süreç boyunca yavrusu acı çekiyo diye belki de benden daha çok yıpranan canım annem, en büyük destekçim.. İYİ Kİ VARSIN! HEP OL!