Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
Yıllık İzin Süreleri Uzuyor

Milyonları ilgilendiren düzenleme Meclis'te!

  1. Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre, kadın çalışanların doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya, toplam süre ise 24 haftaya çıkarıldı. Babaların doğum izni ise 10 güne yükseltildi.

  2. Bir süreden beri gündemde olan&nbsp;doğum izni&nbsp;konusunda son gelindi. Buna göre, Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kadın memura verilecek ücretli doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılacak. Babaların doğum izni ise 10 güne yükseltilecek.

  3. <span>1 HAFTA ARTIRABİLECEK</span><br>Ayrıca, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memurun, isteği halinde doğumdan önceki izin süresinden doğum sonrasına aktarabileceği süre bir hafta artırılacak.

  4. İSTERSE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLİR<br> Düzenlemeye göre, kadın memura doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle analık izni verilecek. Ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki 2 haftaya kadar kurumunda çalışabilecek.

  5. ÜCRETSİZ İZİN VERİLECEK<br> Teklifle, İş Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, kadın işçinin doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılacak. Böylece kadın işçi doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta ücretli izinli olacak. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçinin talep etmesi halinde doğumdan önce çalışabileceği süre 3 haftadan 2 haftaya düşürülecek. Kadın işçiye, isteği halinde, 24 haftalık, çoğul gebelik halinde ise 26 haftalık sürenin tamamlanmasının ardından ücretsiz izin verilecek.

  6. BABALARA 10 GÜN İZİN<br> Kanunda yapılan değişiklikle, işçiye eşinin doğum yapması halinde verilen ücretli izin süresi 5 günden 10 güne çıkarılacak.

6 Nisan 2026