En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

SSK VE BAĞ-KUR ZAMMI NE OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 aylık enflasyon periyotları oranında zamlanıyor. Buna göre örneğin 25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisine, kesinleşen ilk üç aydaki yüzde 10.04'lük zamma göre 27 bin 510 TL, ilk altı ay için öngörülen yüzde 16'lık zam oranıyla da 29 bin TL verilecek.