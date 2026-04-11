Yoğun Bakımda Olay Açıklama! 'Hakkımı Helal Etmiyorum'
Tatlıses hastanede kendisini ziyaret eden kızı Dilan Çıtak ile oğlu Ahmet Tatlıses'e öfke kustu.
-
Evinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses yoğun bakıma kaldırıldı. Ameliyat kararı alan Tatlıses hastanede kendisini ziyaret eden kızı Dilan Çıtak ile oğlu Ahmet Tatlıses'e öfke kustu. Tatlıses'in, yoğun bakım sürecindeyken gönderdiği ses kayıtları ortaya çıktı.
-
Yurt dışındaki yoğun konser maratonunun ardından İstanbul'daki evine dönen İbrahim Tatlıses, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
-
Yoğun bakımda tedavisi süren 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in ameliyat olacağını kızı Melek Zübeyde duyurmuştu.
-
Haber alır almaz bütün çocukları hastaneye koştu. İbrahim Tatlıses küs olduğu çocuklarıyla da tek tek görüştü. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Tatlıses'ten zehir zemberek açıklamalar geldi.
-
Tatlıses'in hem sağlık durumuna dair açıklamaları hem de oğlu Ahmet Tatlıses'e yönelik ifadeleri magazin gündemine damga vurdu.
-
İbrahim Tatlıses, Gel Konuşalım sunucularına açıklama yaptı. Ses kaydı gönderen Tatlıses, Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses ile barışmadıklarını söyledi.
-
"ONLARI ODAYA ALMAZDIM"
Çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'e sert sözler söyleyen İbrahim Tatlıses, "Melek Zübeyde ile Tuğçe'ye dua etsin Dilan ve Ahmet... Yoksa onları odaya almazdım" dedi.
-
"AHMET'İ SEVMİYORUM, AFFETMEYECEĞİM"
Uzaklaştırma kararı aldırdığı ve elektronik kelepçe taktırdığı oğlu Ahmet Tatlıses'e öfke kusan İbrahim Tatlıses "Ahmet'i sevmiyorum, sevmeyeceğim, affetmeyeceğim. Hakkımı helal etmiyorum" diyerek sitem etti.
-
"BU ADAMI KONUŞTURMAYIN"
Konuşmasına sert bir şekilde devam eden şarkıcı, "Ben beş tane hastaneden akli dengesi yerindedir raporu aldım. O yalanlamaya çalıştı. Adli tıptan rapor aldım, ona bile 'yalan' dedi. Onun niyeti ne biliyor musunuz? Kendini vasi olarak atanmak istiyor. Sen kimsin lan! Okuma yazman bile yok. Melek üniversite bitirmiş. İdo böyle şeylerle muhatap olmaz. Bir daha da bu adamı konuşturmayın." diyerek tepkisini dile getirdi.
-
Öte yandan sağlık durumuna ilişkin de açıklama yapan Tatlıses, "Safra kesemden dolayı hastanedeyim, yarın alacaklar. Sevenlerime lütfen iyi olduğumu söyleyin." diyerek sevenlerine mesaj gönderdi.