Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi

Otomobillerde Aylık Aboneliğe İsyan!

Teknolojinin gelişmesiyle otomobil markaları, koltuk ısıtmadan otonom sürüşe kadar birçok özelliği aylık abonelikle sunmaya başladı.

  Teknolojinin gelişmesiyle otomobil markaları, koltuk ısıtmadan otonom sürüşe kadar birçok özelliği aylık abonelikle sunmaya başladı. Yüksek bedeller ödedikleri araçlarda sürekli ek ücretle karşılaşan sürücüler duruma isyan ediyor.

    Teknolojinin gelişmesiyle otomobil markaları, koltuk ısıtmadan otonom sürüşe kadar birçok özelliği aylık abonelikle sunmaya başladı. Yüksek bedeller ödedikleri araçlarda sürekli ek ücretle karşılaşan sürücüler duruma isyan ediyor.

  2. <div class="content-text"><p><strong>ARAÇ SAHİPLİĞİ ANLAYIŞI KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM YAŞIYOR</strong></p> <p>Teknolojinin hızla gelişmesi otomotiv sektörünü de dönüştürüyor. Araçlara eklenen yeni özellikler, bazı markalarda abonelik sistemiyle sunulmaya başladı.&nbsp;</p> </div> <div class="bar"></div>

    ARAÇ SAHİPLİĞİ ANLAYIŞI KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM YAŞIYOR

    Teknolojinin hızla gelişmesi otomotiv sektörünü de dönüştürüyor. Araçlara eklenen yeni özellikler, bazı markalarda abonelik sistemiyle sunulmaya başladı. 

  3. Sürücüler, otomobillerindeki belirli fonksiyonları kullanabilmek için artık aylık ödeme yapmak zorunda kalıyor. Koltuk ısıtmadan otonom sürüşe kadar birçok özellik bu sisteme dahil ediliyor. Böylece araç sahipliği anlayışı köklü bir değişim yaşıyor.

    Sürücüler, otomobillerindeki belirli fonksiyonları kullanabilmek için artık aylık ödeme yapmak zorunda kalıyor. Koltuk ısıtmadan otonom sürüşe kadar birçok özellik bu sisteme dahil ediliyor. Böylece araç sahipliği anlayışı köklü bir değişim yaşıyor.

  4. <p><strong>DONANIMLARDA "KULLANDIKÇA ÖDE" ANLAYIŞI BAŞLADI</strong></p> <p>Otomotiv dünyasında mülkiyet kavramı değişime uğruyor. Daha önce tek seferde satın alınan donanımların yerini, "kullandıkça öde" anlayışıyla sunulan abonelik sistemleri almaya başladı.&nbsp;</p>

    DONANIMLARDA "KULLANDIKÇA ÖDE" ANLAYIŞI BAŞLADI

    Otomotiv dünyasında mülkiyet kavramı değişime uğruyor. Daha önce tek seferde satın alınan donanımların yerini, "kullandıkça öde" anlayışıyla sunulan abonelik sistemleri almaya başladı. 

  5. Bu dönüşüm, Tesla ile başlayarak Rivian, Lucid Motors, Ford ve General Motors gibi devlerin de katılımıyla büyüyen bir akıma dönüştü.

    Bu dönüşüm, Tesla ile başlayarak Rivian, Lucid Motors, Ford ve General Motors gibi devlerin de katılımıyla büyüyen bir akıma dönüştü.

  6. <p><strong>15 BİN DOLARLIK TEK SEFERLİK SATIŞ SEÇENEĞİ KALDIRILDI</strong></p> <p>Sektörde öncü konumda bulunan Tesla, gelir modelini aylık abonelik üzerine kurmaya başladı. Şirket, Şubat ayında Tam Otonom Sürüş (FSD) paketinin 15 bin dolarlık tek seferlik satış seçeneğini kaldırdı.&nbsp;</p>

    15 BİN DOLARLIK TEK SEFERLİK SATIŞ SEÇENEĞİ KALDIRILDI

    Sektörde öncü konumda bulunan Tesla, gelir modelini aylık abonelik üzerine kurmaya başladı. Şirket, Şubat ayında Tam Otonom Sürüş (FSD) paketinin 15 bin dolarlık tek seferlik satış seçeneğini kaldırdı. 

  7. Bunun yerine kullanıcılar, bu özelliğe erişmek için aylık 99 dolar ödeme yapmaya yönlendirildi.

    Bunun yerine kullanıcılar, bu özelliğe erişmek için aylık 99 dolar ödeme yapmaya yönlendirildi.

  8. <div class="content-text"><p><strong>"ŞERİT TAKİP" ÖZELLİĞİ ABONELİK PAKETİNE DAHİL EDİLDİ</strong></p> <p>Tesla, gelişmiş yazılım paketlerini satabilmek adına bazı standart özellikleri sınırlamaya başladı. Ocak ayında yapılan güncellemeyle, standart hız sabitleyicide yer alan "şerit takip" özelliği kaldırılarak abonelik paketine dahil edildi.&nbsp;</p> </div> <div class="bar"></div>

    "ŞERİT TAKİP" ÖZELLİĞİ ABONELİK PAKETİNE DAHİL EDİLDİ

    Tesla, gelişmiş yazılım paketlerini satabilmek adına bazı standart özellikleri sınırlamaya başladı. Ocak ayında yapılan güncellemeyle, standart hız sabitleyicide yer alan "şerit takip" özelliği kaldırılarak abonelik paketine dahil edildi. 

  9. Bu değişiklik, markanın bazı modellerinin, Toyota Corolla gibi araçlara kıyasla daha düşük standart güvenlik donanımıyla sunulmasına neden oldu.

    Bu değişiklik, markanın bazı modellerinin, Toyota Corolla gibi araçlara kıyasla daha düşük standart güvenlik donanımıyla sunulmasına neden oldu.

  10. <p><strong>SEKTÖR "KONFOR VE ÖZGÜRLÜK" DİYOR, KULLANICILAR TEPKİLİ</strong></p> <p>Her ne kadar sektör temsilcileri bu sistemi "konfor ve özgürlük" olarak tanımlasa da kullanıcılar aynı görüşte değil.</p>

    SEKTÖR "KONFOR VE ÖZGÜRLÜK" DİYOR, KULLANICILAR TEPKİLİ

    Her ne kadar sektör temsilcileri bu sistemi "konfor ve özgürlük" olarak tanımlasa da kullanıcılar aynı görüşte değil.

  11. Öncelerinde aracı anahtarla "uzaktan çalıştırma" özelliğinin bile akıllı telefonlara ücretli bir şekilde yansıması tüketiciler tarafından tepkiyle karşılandı.

    Öncelerinde aracı anahtarla "uzaktan çalıştırma" özelliğinin bile akıllı telefonlara ücretli bir şekilde yansıması tüketiciler tarafından tepkiyle karşılandı.

  12. JD Power verilerine göre araç sahipleri, zaten yüksek bedeller ödedikleri otomobillerde sürekli ek ücretlerle karşılaşmaktan rahatsızlık duyuyor.

    JD Power verilerine göre araç sahipleri, zaten yüksek bedeller ödedikleri otomobillerde sürekli ek ücretlerle karşılaşmaktan rahatsızlık duyuyor.

14 Nisan 2026